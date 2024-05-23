نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم كريس هيمسورث الجديد يحقق افتتاحية ناجحة بشباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفيلم الجديد للنجم كريس هيمسورث Furiosa في تحقيق إيرادات افتتاحية ضخمة بشباك التذاكر الأمريكي تصل لـ 80 مليون دولار محليًا، و85 مليون دولار عالميًا.

ووفق ديد لاين، الفيلم تفوق على فيلم الرسوم المتحركة الجديد The Garfield Movie الذي توقفت إيراداته محليًا عن 30 مليون دولار.

تألق بمهرجان كان

وضمن فعاليات ثاني أيام كان السينمائي الدولي، حضر النجم كريس هيمسورث للعرض الخاص لفيلمه الجديد Furiosa: A Mad Max Saga، ضمن فعاليات المهرجان لهذا العام.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور هيمسورث للعرض الخاص للفيلم، بحضور زوجته، ونجمة الفيلم آنيا تايلور.

هجوم على مخرجين كبار

يأتي ذلك، بعد أن قام النجم كريس هيمسورث بالرد للمرة الأولى على انتقاد مخرجين كبار مثل مارتن سكورسيزي وفرانسيس فورد كوبولا لعالم مارفل السينمائي.

ونقلت ديلي ميل، جانب من رد هيمسورث، الذي قال أن هذه الانتقادات غير واقعية، وأنها دون شك سببت له الضيق.

وكان قد حرص النجم روبرت داوني جونيور على تقديم الدعم للنجم كريس هيمسورث عقب تصريحات انتقد نفسه خلالها فيما يخص ادائه في الجزء الرابع من فيلم THOR.

ووفق ديلي ميل، وصف جونيور أداء هيمسورث لثور في عدد من أجزاء الفيلم وأفلام افنجرز، بالهاتريك الرائع.

وتحدث النجم كريس هيمسورث للمرة الأولى عن فشل أخر أجزاء فيلم THOR، الذي طرح كجزء رابع ضمن السلسلة.

ووفق ديلي ميل، حمل هميسورث نفسه مسئولية فشل الفيلم بقوله أنه صنع من نفسه مادة للسخرية، بسبب القصة الضعيفة والمحتوى المتواضع الذي ظهر ضمن الأحداث.