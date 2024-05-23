نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيتي بيري تستعد لطرح أغنية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حمست النجمة الكبيرة كيتي بيري متابعيها بمنشور غامض، طرحته عبر منصاتها الرسمية للتواصل الاجتماعي.

ووفق ديلي ميل، يظن عدد من متابعي كيتي بيري، أن المنشور الغامض، هو في الحقيقة تشويق لأغنية جديدة تستعد كيتي بيري لطرحها.

وتعود النجمة كيتي بيري لموسم جديد من برنامج اكتشاف المواهب، أمريكا أيدول.

وكشف المسئولين عن برنامج اكتشاف المواهب أمريكا أيدول عن انضمام المغني الكبير ونجم الثمانينات جون بون جوفي لطاقم فريق البرنامج.

ووفق ديد لاين، مشاركة بون جوفي في البرنامج ستكون في إطار كونه محفز وداعم ومرشد للمواهب الجديدة، بعيدًا عن لجنة التحكيم.

جديد أخبار الموسيقى

ومؤخرًا، احتضنت مدينة نيوجيرسي فعاليات حفل جوائز الفيديو الموسيقي التي تنظمها أهم قناة لبث الفيديوهات الموسيقية في العالم MTV.

والحفل شهد ظهور كبير لنجوم صناعة الموسيقى في هوليوود، وسط ركود تعيشه صناعة السينما هناك، بسبب حالة الاضرابات.

وفيما يلي قائمة الحاصلين على أهم الجوائز من المكرمين بالحفل، حصدت أهم جائز للعام من جوائز MTV VMA، تايلور سويفت، وهي جائزة "فيديو العام"، عن الفيديو الموسيقي لأغنيتها الناجحة ‘Anti-Hero’.

وجائزة أغنية العام ذهبت لـ تايلور سويفت أيضًا، عن نفس الاغنية ‘Anti-Hero’.

تكريمات أخرى

وجائزة أفضل فنان صاعد ذهبت لـ Ice Spice، وجائزة أفضل أداء حي لهذا العام ذهبك لـ TOMORROW X TOGETHER عن أداء أغنية Sugar Rush Ride’.

وجائزة أفضل تعاون موسيقي كانت من نصيب شاكيرا والفنانة اللاتينية كارول جي عن أداء أغنية TQG.

وجائزة أفضل فيديو أغنية بوب ذهبت لتايلور سويفت عن فيديو أغنية Anti-Hero، وجائزة أفضل فيديو أغنية هيب هوب ذهبت لأغنية Super Freaky Girl لنيكي ميناج.