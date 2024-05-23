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بعد تصدرها للتريند.. تعرف على أبطال وقصة فيلم "روكي الغلابة" لـ دنيا سمير غانم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها للتريند.. تعرف على أبطال وقصة فيلم "روكي الغلابة" لـ دنيا سمير غانم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة دنيا سمير غانم تريند محرك البحث “جوجل”، وذلك بسبب فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "روكى الغلابة"، وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن الفيلم. 
 

تفاصيل شخصية دنيا سمير غانم في روكي الغلابة 
 

وتقدم دنيا خلال أحداث الفيلم شخصية فتاة تُدعى “روكي”، تمارس الملاكمة، وهي البودي جارد للفنان محمد ممدوح تايسون، وتظهر الفنانة سلوى عثمان بدور سيدة متزوجة من الفنان محمد رضوان. 
 

أبطال فيلم روكي الغلابة

 

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، الفنان محمد ثروت والفنانة سلوى عثمان وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر عرضه بموسم الصيف الجاري 2024. 

آخر أعمال دنيا سمير غانم السينمائية

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ويذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما فيلم تسليم أهالي مع النجم هشام ماجد، وشارك في بطولة العمل كلًا من دلال عبد العزيز، بيومى فؤاد، عبد الله مشرف وأخرون، إخراج خالد الحلفاوى.

 

آخر أعمال دنيا سمير غانم الدرامية

 

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والجدير بالذكر آخر أعمال دنيا سمير غانم في الدراما  مسلسل جت سليمة الذى كان مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، ايمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وعدد من النجوم ضيوف الشرف، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى. 
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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