نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. أحمد العوضي ضيف برنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل النجم أحمد العوضي، ضيفًا في برنامج “واحد من الناس”، مع الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة فنية خاصة بمناسبة إعادة عرض مسلسل "حق عرب" على شاشة قناة الحياة، وتذاع تلك الحلقة في العاشرة مساء السبت المقبل.

أحمد العوضي يكشف عن كواليس وأسرار حياته في واحد من الناس

ومن المقرر أن يكشف أحمد العوضي خلال اللقاء عن أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن حياته الشخصية، وأسرته ووالديه، كما يفتح صندوق خزائن أسراره، ويتحدث أيضًا عن مسيرته الفنية وبدايته ونقطة الإنطلاق في حياته وكواليس خاصة عن مسلسل "حق عرب" والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في دراما رمضان الماضي 2024.

أبطال مسلسل حق عرب

كما تتضمن الحلقة أيضًا، لقاءات مع نجوم العمل، ويكشف النجوم تفاصيل وكواليس العمل الفني" حق عرب " الذي نال نسبة مشاهدة عالية خلال شهر رمضان.

المسلسل بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، كارولين عزمي، أحمد عبد الله، وليد فواز، وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة سينرجي.