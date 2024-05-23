نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن فيلم "روكي الغلابة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم فيلم روكي الغلابة بطولة النجمة دنيا سمير غانم محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تواصل تصوير الفيلم، كان اسمه "الجارداية" سابقا، وتقدم دنيا خلال أحداث الفيلم شخصية مختلفة وجديدة عليها، إذ تجسد شخصية بودى جارد للفنان محمد ممدوح تايسون الذى يقدم شخصية رجل أعمال كبير ويمران بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن فيلم روكي الغلابة..

قصة فيلم روكي الغلابة

تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" في إطار اجتماعي كوميدي، ويتبلور دورها داخل العمل بتجسدها شخصيه "البودي جارد" الخاص للفنان محمد ممدوح وتجمعهما سويًا الكثير من المواقف الكوميدية، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحا كبيرا بسبب شعبية أبطاله، وفكرته المختلفة.

أبطال فيلم روكي الغلابة

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، الفنان محمد ثروت وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى، حيث يواصل فريق العمل التصوير بكثافة حتى ينتهى من تصويره خلال الشهر المقبل، ليصبح جاهزًا للعرض في الفترة المقبلة في السينمات.

دنيا سمير غانم تروج لـ فيلم روكي الغلابة

سبق، شاركت دنيا سمير غانم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها من كواليس العمل، حيث تجسد دنيا شخصية بودي جارد خاص للفنان محمد ممدوح خلال أحداث الفيلم، الذي كان يحمل في البداية اسم الجارداية، وتم تغيير اسمه إلى روكي الغلابة

رامي رضوان يهنئ دنيا سمير غانم بفيلمها الجديد

ونشر الإعلامي رامي رضوان، الصورة الخاصة بالفيلم، وعلق عليها قائلا «مبروووووك حبيبتي.. وياريت نفصل بين روكي في اللوكيشن ودنيا في البيت"، ليختتم تعليقه قائلا "مبروك يا حلوين.. هتكسروا الدنيا بإذن الله».

تفاصيل شخصيه دنيا سمير غانم في فيلم روكي الغلابة

وتقدم دنيا خلال أحداث الفيلم شخصية مختلفة وجديدة عليها، إذ تجسد شخصية بودى جارد للفنان محمد ممدوح تايسون الذى يقدم شخصية رجل أعمال كبير ويمران بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم