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بعد تصدرها التريند.. تعرف على آخر أعمال دنيا سمير غانم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على آخر أعمال دنيا سمير غانم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم النجمة دنيا سمير غانم محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب إنه ا تواصل تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم روكى الغلابة، تجسد دنيا سمير غانم شخصية بودى جارد للفنان محمد ممدوح تايسون الذى يقدم شخصية رجل أعمال كبير ويمران بمواقف كوميدية، ويشارك في بطولة الفيلم بجوار دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، الفنان محمد ثروت وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى، حيث يواصل فريق العمل التصوير بكثافة حتى ينتهى من تصويره خلال الشهر المقبل، ليصبح جاهزًا للعرض في الفترة المقبلة في السينمات.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اخر اعمال دنيا سمير غانم..

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اخر اعمال دنيا سمير غانم

 

وكان اخر اعمال دنيا سمير غانم هي مسرحية انستونا، ودارت أحداثها في إطار استعراضي موسيقي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلالها شخصية مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة واحتراف الغناء، ويلعب سامي مغاوري دور والدها، فيما يجسد بيومي فؤاد دور مايسترو يكتشف موهبتها ويمهد طريق النجومية لها، كما تقدم دنيا خلال العرض 5 استعراضات بجانب عدد من الأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي، والعمل من بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، سامي مغاوي، كريم عفيفي، عمرو عبدالعزيز، بسنت صيام، ومريم السكري، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج خالد جلال وإنتاج محمد أحمد السبكي.

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آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما

 

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما فيلم تسليم أهالى مع النجم هشام ماجد وعرض في 2022، بطولة دنيا سميرغانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح ودلال عبد العزيز ولوسى، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

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اخر اعمال دنيا سمير غانم في الغناء

 

وكان اخر اعمال دنيا سمير غانم في الغناء هي أغنية «نحنوح» كلمات عليم وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل، وتقول كلمات الأغنية:«كله بيبدأ نحنوح..بعدها كل ده بيروح..كله بيضحك على كله طول ما الموضوع لسة جديد..أنا سينجل من غير ليه..و المرتبطين خدوا إيه..غير بس دموع فركشة ورجوع..غير كام آهه وتنهيد..أصل انا مش هعرف أعيش محبوسة عشان قال متضايقين..ولا عمري هغير وهقول لك الننوسة دي تطلع مين..بشهادة الكل الحب بيخلص بعد تلات ايام».

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آخر أعمال دنيا سمير غانم في الدراما

 

وايضا كان آخر أعمال دنيا سمير غانم في الدراما كان مسلسل جت سليمة الذى كان مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، ايمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وعدد من النجوم ضيوف الشرف، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، مسلسل "بدل الحدوتة 3" في رمضان 2019، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك في بطولته النجوم: الراحل سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومي فؤاد، أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، الراحلة دلال عبدالعزيز، ومحمد شاهين وغيرهم، من إخراج خالد الحلفاوي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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