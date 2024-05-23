اتفرج صور و إطلالة منة عرفة الصيفية .. تستعرض جمالها داخل السيارة

الرياض - محمد الاطلسي - تألقت الفنانة منة عرفة مؤخرا بإطلالة ساحرة، حيث شاركت جمهورها بصور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. دعونا نلقي نظرة عن كثب على هذه الإطلالة الرائعة التي أبهرت الجميع، ونكتشف سر جمالها وأناقتها في هذه الصور الجديدة.

اتفرج صور و إطلالة منة عرفة الصيفية

الفنانة منة عرفة قامت بمشاركة صور جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة.

تألقت منة عرفة بتوب أسود بسيط يكشف عن رشاقتها وجمالها فيما يتعلق بالمكياج، اعتمدت منة عرفة على الألوان الترابية الناعمة التي أبرزت جمال عينيها، واختارت أحمر شفاه باللون البني اللامع لإبراز جمالها.

أما فيما يخص تسريحة الشعر، فاختارت منة عرفة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل، مما أكمل ظهورها المميز والكاجوال وإليكم بعض الصور لمنة عرفة.