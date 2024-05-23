نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملامح العجز ظهرت عليها.. هيفاء وهبي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة هيفاء وهبي تريند محرك البحث جوجل ومحركات البحث مواقع التواصل الاجتماعي و ذلك بعد نشر إطلالتها في مهرجان “ كان السينمائى” وانهالت عليه التعليقات من رواد السوشيال ميديا صورها معلقين عليها “ العجز بان عليكي ” وكتب الآخر “ مهما تشدي في ملامح وشك هيبان الكبر عليكي” وآخرين أشادوا بإطلالتها.

إطلالة هيفاء وهبي

آخر أعمال هيفاء وهبى

من جانب آخر كانت آخر النجمة هيفا وهبى أغنية “ يا نحلة” التي طرحتها فى الفترة الأخيرة .

كلمات أغنية “ يا نحلة”

علشان أنضف منه وافوق



محتاجه غساله ومسحوق



وآخد مشاعري فومين



وانقعها في كلور



وأعصر قلبي واسيبه يومين



في الشمس منشور



كان بقعة كان تيت تيت تيت



كان فيروس في الزور



كان عدوى الله يكون في عونها



اللي عليها الدور



واللي لسعتيه يا شوربة