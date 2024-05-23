نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مصطفى خاطر بعد عرض آخر حلقات مسلسل "البيت بيتي 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان مصطفى خاطر عن سعادته الشديدة، بردود فعل الجمهور الإيجابية ،على الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي"، ووجه رسالة للجمهور ولكل فريق العمل، وذلك بعد عرض آخر حلقتين اليوم، على منصة "شاهد".

نشر "خاطر" مجموعة من الصور من كواليس العمل، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليها قائلا: "الحمدلله رب العالمين

امبارح كان عرض اخر حلقتين من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني

شكرا من كل قلبي لكل زمايلي اللي شاركوا في العمل ده من اصغر واحد لاكبر واحد في الكرو".

وأضاف: "مبسوط جدا بردود الافعال واتمني اكون كنت ضيف خفيف عليكم في بيوتكم ونلتقي باذن الله في اعمال تبقي بنفس القوه أو اقوي بكتير".



أبطال مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني

يشارك في بطولة مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني، عددا من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

أحداث مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي رعب، حيث يُجبر بينو مصطفى خاطر، على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته أن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.