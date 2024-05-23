نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهى عابدين تكشف سر نجاح دورها في "العتاولة" وسبب مقارنتها بـ روقة في "العار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حلت الفنانة نهى عابدين ضيفة على الإعلامية ياسمين عز، في برنامجها "كلام الناس"، المذاع عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر"، وكشفت خلال اللقاء عن أسرار وكواليس دورها في مسلسل "العتاولة"، وعلقت على مقارنة الجمهور بين شخصية "ديحة"، التي قدمتها في المسلسل، وبين شخصية "روقة"، التي قدمتها الفنانة الكبيرة نورا في فيلم "العار" أمام الفنان الراحل نور الشريف.

قالت نهى عن دورها في "العتاولة":" إنت بتقدمي الشخصية وفي الآخر الناس بتتفرج، ممكن ناس تشوفها روقة، وناس تشوفها ست مضحية زيادة عن اللزوم، أنا قدمت الشخصية وكل واحد يشوف بنظارته".

وعلقت على مقارنتها بـ شخصية روقة في "العار" قائلة: "أنا بقدم الدور أنا مش مركزة أعمل حاجة معينة أو أوصل رسالة معينة، أنا مركزة في تقديم الشخصية ".



آخر أعمال نهى عابدين

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة نهى عابدين الفنية، كان من خلال مشاركتها في مسلسل "العتاولة"، بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

أبطال وصناع مسلسل العتاولة

شارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.