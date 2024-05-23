نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الداخلية تقبض على سائق أوبر المتهم بالتحرش بـ هلا السعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها القبض على سائق أوبر الذي تضررت منه الفنانة هلا السعيد أثناء ركوبها معه على طريق محور الضبعة.

بيان وزارة الخارجية

وقالت الداخلية في بيان، اليوم الخميس: "إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكى لارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلالها السيارة صحبته، وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق) وقرر أنه حال استقلال الشاكية السيارة قيادته قام بالتوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته إلا أن السيدة قامت بالنزول من السيارة معتقدة قيامه بالتحرش بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية".

اتهام هلا السعيد سائق أوبر بالتحرش

يشار إلى أنه الفنانة هلا السعيد، قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قالت فيه إنها تعرضت لـ "محاولة تحرش من قبل أحد سائقي شركة أوبر"، موضحة أنه أوقف السيارة على طريق محور الضبعة وبدأ يخلع بعض ملابسه، وحينما انفعلت عليه برر الموقف بأنه يعاني من مرض السكر.

وقالت هلا السعيد: "أنا واقفة في محور الضبعة وفجأة سواق الأوبر وقف في الطريق ده وقالي العربية سخنت ببص ورا لقيته فك بعض ملابسه وقالي متخافيش أصل عندي السكر ولازم أدخل الحمام، نزلت وسيبت حاجتي في العربية، ووقفت في الشارع وبعت لايف لوكيشن لصحابي، الحمد لله إني قريبة من البيت وإننا في النهار".

وعلقت هلا السعيد، على الفيديو قائلة: "سواق أوبر حاول يتحرش بيا والحمد لله عدت على خير.. أنا قلت بعد اللي حصل بقي في تسجيل في العربية بس واضح إن مفيش فايدة أوبر الشركة نفسها لازم يتحاسبوا".

آخر أعمال هلا السعيد



يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد، هو مشاركتها في مسلسل المداح الجزء الرابع عن قصة تدور حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.





مسلسل المداح 4، بطولة كل من: حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان يوسف، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، محمود عامر، محمد عز، أحمد خالد صالح، أشرف زكي، مي سليم، أحمد كمال أبو رية، شاهيستا سعد، والعمل من تأليف وليد أبو النجدة وأمين جمال وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

