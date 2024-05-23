نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بطل السوق".. تعاون جديد بين عمر كمال ومحمود الليثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الثنائي محمود الليثي وعمر كمال لطرح ديو جديد بعنوان “بطل السوق” بالتزامن مع موسم الصيف الحالي.

تعاون جديد بين عمر كمال ومحمود الليثي

شارك عمر كمال جمهوره جزءا من الأغنية أثناء تسجيلها مع محمود الليثي، مؤكدا على طرحها فى الأسواق خلال أيام قليلة من الآن.

انتقادات كليب أنا في البلد عضمة

ومن ناحية اخري، علق مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، في برنامج خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار، على انتقادات كليب أغنيته الجديدة أنا في البلد عضمة، التي تعاون خلالها مع حسن شاكوش، وحمو بيكا، مؤكدًا أن السيارات التي ظهرت في الكليب هي خاصة بهم، ولكن أرقام السيارات ليست حقيقة.

أحدث أعمال عمر كمال

سبق، روج الفنان عمر كمال لأحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "ولاد موت"، حيث شارك جمهوره بصورة تجمعه بالمطربان حمو بيكا وحسن شاكوش، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وظهروا في كواليس تصوير الكليب وهم يحملون الشوم، ولم يتم الكشف موعد طرحه، علق: "كل واحد كان سبب في أذية ولاد موت هيدفع التمن".

آخر أعمال عمر كمال

وكان آخر أعمال عمر كمال أغنية أنا في بلد عضمة، غناء حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وجاءت كلمات الأغنية على كالتالي: الشماتين مستغربين إني بخير لسه.. من الحب اوعي بس فرجوعي.. اندهشوا من الصدمة.. اسند بلد ولا 100 بلد يا زميلي تسندني.. اخوك اسد بس الحسد هو اللي رقدني.. رب العباد جالي في الميعاد أو اني ويساعدني.. وعشان ضميري وراني خيري.. وبفضله زودني

آخر أعمال محمود الليثي

وكان آخر أعمال محمود الليثي هي أغنية تحمل اسم "الجدع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلماته وألحانه، ومن توزيع باسم منير، وجاءت كلماتها كالتالي: بطلت يوم أعمل جدع مع ناس يا ناس ظلموا الجدع.. كدابين بياعين.. باعوا عمري من سنين.. أنا أنا أنا عب عويلة ويله جتكوا نيلة نيلة.. طلعوا بليلة أنتم عيال عيال أنتم شمال شمال.. حبة عيال عيال طب فين رد الجميل.. ده أنا بختى فيكوا مال.. انسوا بقى الموضوع.. طب حان وقت الرجوع شبعة من بعد جوع.. وكلامكم مش مبلوع