نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصريآ.. فريد يطرح "أحلى سحر" عبر اليوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجئ المطرب فريد جمهوره في جميع أنحاء الوطن العربي بطرحه أغنية جديدة تحمل عنوان "أحلى سحر" عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.

تفأصيل الاغنية

أغنية "أحلى سحر" يعتبرها فريد من أهم الأعمال في حياته لأنها تعتبر لون جديد يقدمه لأول مرة من خلال مشوراه الفني، وهي الموسيقي واللحن المقسوم، وذلك لان الجمهور تعود منه على الأغاني الدرامية والرومانسية منذ بداية ظهوره على الساحة الفنية، وعلي حد قوله سوف تكون هذه الأغنية نقلة قوية وتحدي جديد يراهن علي نجاحه.

"أحلى سحر" الأغنية السابعة وقبل الأخيرة من ألبوم فريد الغنائي الجديد، وهي من كلمات أحمد جابر وألحان سعيد المعبدي، توزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، تسجيل صوت محمود جودة، جيتار أحمد حسين، كيبورد محمود شاهي، طبلة عبادي، تصوير البوستر شريف مختار، تصميم الفيديو أحمد حمدي، إنتاج JP Productions - جيمي.

من جانبه يستعد فريد لإصدار أغاني ألبومه الجديد "بتقولي أسف" تباعآ بشكل منفرد، حيث يضم هذا الألبوم 8 أغنيات متنوعة، وهو من إنتاج شركة JP Productions - جيمي، تم طرح 6 أغاني من الألبوم هم "بتقولي أسف"، "عندي سر ليك"، "أيام ونسيتها"، "فراق بفراق"، "خناقة فركشة"، "أنا مش بديل".

وكان فريد قد أصدر أولي أغانيه التي حققت النجاح وهي "بأمارة مين" (لو جاي في رجوع)، التي كانت السبب في شهرته في مصر والوطن العربي حيث تخطت هذه الأغنية 400 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتطبيق "تيك توك" وجميع المنصات الموسيقية، كما تصدرت الأغنية الترند لفترة طويلة.

الجدير بالذكر أن فريد طرح العديد من الأغاني السينجل وهي: "بعد الفراق"، "نفس النهايات"، "يقال عنك"، "كل ليل"، "بلاش تتغر"، "خدت بالأسباب" (إرجع مكان مانت)، "عامل عظمة"، "مش حكاية"، والدويتوهات الغنائية "أهي مشيت" الذي جمعه بالمطرب رامي جمال، و"مرجعليش" مع المطرب مسلم.