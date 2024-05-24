هشام ماجد: الجزء الخامس من "اللعبة" في مرحلة الكتابة.. وأصور حاليا "إكس مراتي"

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أحمد جودة - القاهرة - هشام ماجد لـ«نجوم FM»: الجزء الخامس من «اللعبة» في مرحلة الكتابة.. وأصور حاليا «إكس مراتي»

حل الفنان هشام ماجد، ضيفًا على برنامج «أسرار النجوم»، مع إنجي علي، على «نجوم إف إم»، للحديث عن آخر أعماله الفنية.

، وقال عن عمله مع الفنانة هنا الزاهد في فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»: «هي طيبة جدا وفي حالها وبحب فيها إنها بتحب العمل الذي ستقدمه وبتذاكر بشكل جيد، والشغل معها لذيذ وممتع وشاطرة وأتمنى لها التوفيق دائما».

فيلم «إكس مراتي»

وعن اهتمامه كممثل بإيرادات أعماله، أوضح: مفيش ممثل لا يشغله الإيرادات بالتأكيد، ويهمني معرفة يوميًا الفيلم عمل كام لأنها حاجة تحدد قيمتك ومصيرك في السوق لذلك أهتم بالمتابعة».

وأضاف: أنا عاشق للسينما ومعروف دائما إن الفيلم يعيش أكثر من المسلسل، وحاليا بصور فيلم (إكس مراتي) وهو من إخراج معتز التوني وتأليف كريم سامي ومحمد عبد الوهاب، ومعي محمد ممدوح (تايسون) وأمينة خليل وهي تركيبة رائعة، وتايسون صديق عزيز وإنسان رائع وهو ممثل مرعب بالنسبة لي

وتابع: أمينة خليل أيضا فنانة مميزة بتعرف تختار أعمالها بشكل كويس وهدفها التغيير وتقديم الدور المختلف، ودمها خفيف جدا وفي الفيلم الجمهور سيراها بشكل لذيذ، وأنهينا جزء كبير من التصوير وقريبا سيطرح في السوق».

«اللعبة»

وتطرق هشام ماجد للحديث عن الجزء الجديد من مسلسل «اللعبة»، قائلا: «الجزء الخامس ما زال في مرحلة الكتابة، ومعندناش استعداد يكون أقل من الأجزاء السابقة لذلك قررنا نأخذ وقتنا لكي يخرج بأفضل صورة».

الصداقة مع شيكو

وعن صداقته مع الفنان شيكو، قال هشام ماجد: صداقتنا بدأت من سنة 97 وتعرفنا في الجامعة ومستمرة حتى الآن، ومن أصدقائي في الوسط الفني أيضا معتز التوني وإيمي ودنيا سمير غانم وحسن الرداد وكريم محمود عبد العزيز وتايسون وأروى جودة».