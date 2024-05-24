نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد جنازة شقيق مدحت صالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم مدحت صالح عن موعد ومكان جنازة شقيقه أحمد من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب مدحت صالح:'صلاة الجنازة علي المرحوم أحمد صالح غدا الجمعة من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر عقب صلاة الجمعة".

أعلن الفنان مدحت صالح عن وفاة شقيقه أحمد وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مدحت صالح قائلا: "مع السلامة يا احمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون أحمد صالح في ذمة الله"

يذكر أن النجم مدحت صالح قدم تتر مسلسل راجعين يا هوى العام الماضى وهو بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.