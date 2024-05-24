خوفًا عليه من الصدمة.. أحمد عدوية لا يعلم بوفاة زوجته حتى الآن

القاهرة - محمد ابراهيم - رحلت عن عالمنا منذ قرابة أسبوع السيدة ونيسة أحمد عاطف زوجة الفنان أحمد عدوية، وأقيمت الجنازة والعزاء دون حضور الفنان أحمد عدوية، وهذا جعل الجمهور يتسأل عن سر غياب الفنان أحمد عدوية عن حضور العزاء والجنازة.

سر غياب أحمد عدوية عن عزاء زوجته

وقد صرح أحد الأشخاص المقربين من عائلة الفنان أحمد عدوية في تصريحات صحفية سر غياب الفنان أحمد عدوية عن عزاء زوجته حيث كشف قائلًا: "أحمد عدوية لا يعلم حتى الآن خبر وفاة زوجته، وقام المقربون منه بإخباره أنها سافرت خارج البلاد مع أصدقائها، لقضاء إجازة، واصطحبه نجله محمد إلى منزله، حتى يكون بالقرب منه".

وأضاف: "أنهم قد تخوفوا من إخباره بنبأ وفاة زوجته وذلك خوفًا عليه من الصدمة التي ستصيبه وذلك بسبب حبه الشديد لها، وأيضًا أن حالته الصحية لا تحتمل خبر مثل هذا"

وفاة زوجة المطرب أحمد عدوية

وكان قد أعلن خبر الوفاة الشاعر صلاح عطية على حسابه عبر موقع فيس بوك وكتب: "ام محمد.. ست بـ 100 راجل فقد وقفت كالجبل بجوار زوجها منذ البداية، من يتابع الأحاديث الصحفية والتليفزيونية منذ فترة السبعينات وإلى الآن سيجد أن الزوجة كانت بمثابة المتحدث الرسمى لـ (عدوية) فهى تمتلك فكر ولباقة وبراعة فى الحديث.. أنها (ست أصيلة) لم تترك زوجها لـ لحظة واحدة ولم تكتفى بالشكوى والاستسلام فى محنة زوجها ولكنها حاربت الظروف وتحملت كل الهجوم المقام ضد زوجها، فقد كان صمودها تحسد عليه وخير مثال للوفاء والإخلاص ألف رحمة ونور عليها".

تفاصيل وفاة زوجة الفنان أحمد عدوية

رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي الموافق 16 مايو السيدة ونيسة أحمد عاطف زوجة المُطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، ووالدة الفنان محمد عدوية، بشكل مفاجئ في منزلها، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجأة حيث كانت تعاني من مرض السكر وأصيبت بغرغرينة سكر، وتدهورت صحتها خلال الآونة الأخيرة.

ويعد آخر ظهور للثنائي معًا المطرب عدوية وزوجته فى برنامج واحد من الناس حينما تحدثا عن كواليس تعارفهما وقصة حبهما التى تكللت بالزواج الذى دام سنوات طويلة استطاعا خلالها تكوين عائلة ناجحة.