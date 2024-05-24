قريبًا..مسلم يستعد لطرح أغنية "كفاية فراق" بتوقيع عمرو المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان مسلم لطرح أغنية جديدة بعنوان "كفاية فراق" وهي أغنية تميل للطابع الدرامي وهي من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان محمود أنور، وتأتي هذه الأغنية استكمالًا لنجاحات مسلم.

حيث نشر مسلم قصة عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر قائلًا: "جاهزين لـ كفاية فراق".

استوري مسلم وعمرو المصري

وقام الشاعر عمرو المصري بنشر تلك القصة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر قائلًا: "كفاية فراق قريبًا من كلماتي مع اخويا الفنان مسلم".

نجاح أغنية "اتقابلنا" لـ مسلم

يستمر الفنان مسلم في حصد مشاهدات أحدث أعماله الغنائية وهي أغنية "اتقابلنا" الذي طرحها منذ أيام قليلة وقد نالت الأغنية إعجاب الجمهور وحصدت مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 690 ألف مشاهدة، وتحتل الآن التريند الأول عبر "يوتيوب".

والجدير بالذكر أن أغنية "اتقابلنا" فهي من كلمات الشاعر محمد فوزي، وألحان عبدالرحمن حسام، وتوزيع موسيقى مينا خلف.

كلمات أغنية "اتقابلنا" لـ مسلم

متفقناش، وسيبنا بعض وعديت فترة انا مبشوفهاش كل م احن، واقول اكلمها، تحصل حاجه، مكلمهآش، ولما صادفت، واتقابلنا كان فيه حد تالت، بينا

قريب منها، عينه ف عينها، وحاضنه ف ايده، مبتسيبهاش

داري في نفسك وامشي وفآرق

انت خلاص خسران مش فارق، لقيت بعدك حد مناسب

حد يصونها ما يجرحهاش، فاكر يعني هتستناك، وضع طبيعي إنه ا تنساك، هو معاها وهي معاه، ناسيه وفاكر ومابنساش

ما ستاهلهاش واقفه قصادي، وقدام عيني وما ناديتهاش

اسف كانت على طرف لساني، وقلبي داراها وما قالهاش، كانت بتضحك وفي عينيها، فرحه ياما اشتقت ليها، يارب فرّحها ونسيها، وتفضل ناسيه وانا منساش، كانت بتضحك وفي عينيها، فرحه ياما اشتقت ليها، يارب فرّحها ونسيها

وتفضل ناسيه وانا منساش، داري في نفسك وامشي وفارق

انت خلاص خسران مش فارق، لقيت بَعدك حد مناسب

حد يصوني ما يجرحنيش، فاكر يعني هتستناك، وضع طبيعي اني هنساك، هو معاها وهي معاه، ناسيه وفاكر ومابنساش.

آخر أعمال الفنان مسلم

وطرح مسلم مؤخرًا كليب أغنية "واحد زيك" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا حيث اقتربت من تحقيق نصف مليون مشاهدة وذلك بعد أسبوع فقط من طرحها.

تفاصيل أغنية "واحد زيك" لـ مسلم

أغنية "واحد زيك" غناء مسلم، وكلمات الشاعر حسام سعيد، وتوزيع موسيقى عمرو الخضري، وألحان عمرو الشاذلي، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند، إخراج فهد السيد.