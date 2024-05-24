أول تعليق من عصام صاصا عقب أنباء هروبه

القاهرة - محمد ابراهيم - علق المطرب عصام صاصا على أنباء هروبه بعد واقعة الدهس من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب معلقا:'ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

انتشر في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لمطرب المهرجانات عصام صاصا مع محامية، وقال عصام صاصا في الفيديو إنه أخذ براءة من قاضية، وأي شخص ظالم وحرامي ربنا بيجيب حقه، ليتداول الجمهور هذا الفيديو على نطاق واسع، وشن هجومًا عليه.

وحسب مصادر مقربة من المطرب عصام صاصا، أنه مازال موجود في دولة الإمارات، وبشأن الفيديو، أكد المصدر، أن هذا الفيديو ليس له علاقة بقضية دهسه للمواطن، موضحًا أن الفيديو كان منذ أكثر من عام، وكان متعلق بـ سرقة أحد مؤدي المهرجانات لـ عمل غنائي، وتوجه عصام صاصا للقضاء حينها وانتصر في هذه القضية، وصور هذا الفيديو المنتشر على خلفية هذه القضية وليس قضية الدهس.

يشار إلى أنه قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإلقاء القبض على مطرب المهرجانات الشعبي عصام صاصا، بتهمة دهس شخص أعلى دائري المنيب.

وفي نفس السياق قال مدير أعمال عصام صاصا في تصريحات صحفية: المطرب كان معدي على الطريق بالعربية أعلى دائري المنيب وكانت في لمه هناك بسبب حادث على الطريق، وهو واقف بالسيارة الناس افتكرته هو اللي المتسبب في الحادث، وتم القبض على عصام صاصا وحاليًا يتم التحقيق معه في القسم.