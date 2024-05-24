نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين فهمي يشيد بعرض فيلم " زهايمر" في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد النجم حسين فهمي بعرض فيلم “ زهايمر” في السعودية احتفالا بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام.

قال حسين فهمي في تصريحات تليفزيونية: اشتغلنا مع بعض وكنا زملاء وإحنا نفس الجيل، وقدمنا أعمال مع بعض زي فيلم اللعب مع الكبار ونجح جدًا وقتها، وكمان مسلسل العراف 30 حلقة".

وأضاف:' علاقتي بعادل جميلة ووطيدة، وخطوة جميلة أن دولة زي السعودية والدول العربية تهتم بالنجوم المصريين مفيش شك".

يعيش الفنان الكبير حسين فهمي خلال هذه الفترة حالة من الانتعاش الفني الملحوظ، حيث ينتظر عرض عدد من الأعمال ويواصل تصوير البعض الآخر، وهي الملحد، عودة البارون، قصر الباشا، حمام العريس، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية 4 أعمال ينتظرها حسين فهمي..

يشارك حسين فهمي في بطولة فيلم حمام العريس مع رانيا يوسف، ويقدم دور كوميدي لأول مرة خلال السنوات الأخيرة، حيث كان آخر أدواره الكوميدية قبل 6 سنوات من خلال فيلم الكويسين مع أحمد فهمي في عام 2018، من بطولة عدد من النجوم، منهم رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، وحسين فهمي، وجاري التعاقد خلال الفترة الحالية مع باقي أبطال العمل، تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة، والفيلم من تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح.