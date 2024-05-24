إعلامية مشهورة تتوعد أصالة نصري بالسجن لحظة دخولها لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - هاجمت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، بشدة المطربة السورية أصالة نصري بسبب حفلها المقرر في لبنان خلال الأسابيع القادمة.

وتوعدت الأحمدية، بمحاكمة أصالة لاتهام الأخيرة الأمن اللبناني بتهريب المخدرات.

كما كتبت عبر حسابها بمنصة "إكس": "حين تصل أصالة نصري إلى مطار بيروت سيلقى القبض عليها للتحقيق والتوقيف، هذا وعد".

وأضافت نضال الأحمدية: "سأطالب بمحاكمتها لأنها أهانت الأمن اللبناني واتهمته بأنه زج المخدرات في حقيبتها، بعد الآن لن نسكت ولن نسمح لجراحنا أن تتقيح، كنت تناسيت وسامحت لكن ما دام تحقرونني بواسطتها وطالما إنه ا تلتزم الصمت فوجب محاكمتها".

يذكر أن أصالة تخطط لإحياء حفل فني في بيروت بعد غياب طويل عن لبنان، وبالرغم من دعم معجبيها، تظل الخلافات مستمرة بينها وبين نضال الأحمدية منذ 2017 بسبب اتهامات سابقة بحيازة المخدرات في مطار بيروت، والتي نفتها أصالة مؤكدة عدم علمها بوجودها في أمتعتها وتصرح بأنها تعرضت لمحاولة تشويه سمعتها.