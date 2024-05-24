نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أميرة هاني تكشف عن تعرضها للتطاول من قبل سائق بشركة توصيل خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة أميرة هاني، عن تعرضها للتطاول بألفاظ مسيئة من قبل سائق بأحد شركات التوصيل الخاصة، قائلة أنها ليست من الشخصيات التي تثير الجدل في حياتها ولكن ما حدث معها جعلها تخرج للعلن وتكتب ذلك.

وتابعت أميرة هاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"عندنا في البيت ست بتساعدنا وكل أسبوع بطلب لها سواق من شركة خاصة علشان يوصلها لمنطقة معينة تقدر تركب منه.. وامبارح تفاجئت أن في شركة بتكنسل الرحلات وبعدين لقيت السواق عمل غرامة عليا وقولت تمام مفيش مشكلة.. طلبت بعدها رحلة تانية لقيت الشركة بتفرض عليا السواق كتبتله العنوان لقيته مردتش لأن المشوار مش بياخد 10 دقائق وببعتله برضه مش بيرد بعدها قولتله ألغي الرحلة".

وأشارت أميرة، إلى أن السائق قام بتهزيئها وتطاول عليها بألفاظ قاسية وتوبيخها ولكنها ألغت الرحلة على الفور لأنها لم تسئ إليه في شيء.

وأضافت أميرة، أنها قامت بحذف التطبيق من هاتفها الشخصي على الفور بسبب ما فعله السائق معها فضلًا عن أسلوبه الغير أخلاقي، وذلك على حسب وصفها.

وأوضحت أميرة هاني، أنها تقدمت بشكوى لشركة أوبر بعد حدوث الواقعة مساء أمس الثلاثاء، وقام أحد الموظفين بالمتابعة معها صباح اليوم الأربعاء، وطلب منها اخباره بما حدث من السائق، قائلة: "كلمني النهاردة الصبح، واحد من الشركة وقالي قوليلنا ايه اللي حصل بالظبط، فبعتله اسكرين شوت لأني مش محتاجة أحكي اللي حصل مردوش بقى".



وطالبت أميرة هاني في نهاية المداخلة التليفونية، من شركة أوبر أن تجري اختبار مخدرات للسائقين المنضمين لها، واختبار أخلاقهم أيضًا.

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.