"دوت الخليج" يهنئ الزميلة آية عبدالرؤوف بخطوبة شقيقتها دعاء (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الزميلة آية عبدالرؤوف، بخطبة شقيقتها دعاء عبدالرؤوف، بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

الزميلة آية عبدالرؤوف بخطوبة شقيقتها دعاء

الزميلة آية عبدالرؤوف بخطوبة شقيقتها دعاء

الزميلة آية عبدالرؤوف بخطوبة شقيقتها دعاء

الزميلة آية عبدالرؤوف بخطوبة شقيقتها دعاء

أقيم حفل الخطوبة في أجواء عائلية دافئة، حضره عدد كبير من الأهل والأصدقاء الذين شاركوا العروسين فرحتهما وتمنوا لهما حياة سعيدة مليئة بالحب والسعادة.

الزميلة آية عبدالرؤوف بخطوبة شقيقتها دعاء

الزميلة آية عبدالرؤوف بخطوبة شقيقتها دعاء

الزميلة آية عبدالرؤوف بخطوبة شقيقتها دعاء

الزميلة آية عبدالرؤوف بخطوبة شقيقتها دعاء

ويتقدم الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع "دوت الخليج"، والكاتب الصحفي أحمد الليموني مدير التحرير، والزملاء في "دوت الخليج"، بأرق التهاني وأجمل التمنيات للعروسين، داعين الله عز وجل أن يتم عليهما الفرح والسرور، وأن يرزقهما السعادة الزوجية ويبارك لهما في حياتهما الجديدة.