بيتر فريند ينضم لأبطال فيلم Jurassic World القادم مع سكارليت جوهانسن

القاهرة - محمد ابراهيم - تقرر رسميا انضمام النجم روبرت فريند لابطال النسخة المعاد انتاجها من عالم افلام الديناصورات "جوراسك بارك".

ووفق ديلي ميل، مشاركة فريند ستكون إلى جانب سكارليت جوهانسن التي ستبنى عليها السلسلة الحديثة من الافلام.

يأتي ذلك بعد أن كشفت مصادر على صلة بطاقم انتاج سلسلة افلام Jurassic World أو حديقة الديناصورات بأن العمل على جزء جديد من هذه السلسلة قيد التطوير.

ووفق ديلي ميل، الفيلم القادم من السلسلة، سيضاف لمجموعة كبيرة من الاجزاء التي طرحت، وسيشارك في كتابته مؤلف النسخة الاصلية من الفيلم ديفيد كويب.

وكان قد أعلن نجم افلام "حديقة الديناصورات" سام نيل، عن اصابته بمرض سرطان الدم، والآن بعد تدهور حالته الصحية، خرج بتصريحات وجه بها الشكر لمحبيه، وحاول طمأنتهم تجاه حالته الصحية.

وتقول ديلي ميل، أن التصريحات التي أدلى بها سام نيل، كانت خلال لقاء له مع برنامج Australian Story، معلنا أنه وصل للمرحلة المتقدمة من المرض، ويعتذر عن اثارة قلق المحيطين به بشان وضعه الصحي.

كتابة الوصية

وكانت قد أعلنت مصادر مقربة من الممثل سام نيل أنه قام بكتابة وصيته الأخيرة بعد ما تأكد له من أنه لن يعيش طويلا بسبب معاناته مع المرض.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن نيل، سيعاني في الشهور المقبلة من من آثار المرض بعد تشخيص الاطباء لتدهور حالته الصحية.

صراع مع المرض

فاجأ النجم الكبير سام نيل محبيه بخبر مؤسف، أعلن من خلاله أنه على الأغلب يحتضر في الوقت الحالي، بسبب ما يعاني من أعراض مرض سرطان الدم.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، أخبر سام نيل محاورين من جريدة جارديان البريطانية، عن حقيقة تلقيه حاليا للعلاج، بعد اكتشاف اصابته بمرحلة ثالثة من المرض.