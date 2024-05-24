اتفرج بالفيديو .. الفنانة ريم عبدالله تكشف لأول مرة عن سبب انفصالها عن زوجها وسبب خلعه

الرياض - محمد الاطلسي - بدأت الفنانة ريم عبدالله بكشف تفاصيل انفصالها عن زوجها وسبب اتخاذها قراراً بالخلع خلال لقاء مع برنامج "احكي مالك". وأكدت أنها واجهت العديد من التحديات والمشاكل، ولكنها كانت دائمًا في حماية شريكها، حتى وصلت لقرار الانفصال والخلع.

الفنانة ريم عبدالله تكشف لأول مرة عن سبب انفصالها

الفنانة ريم عبدالله كشفت عن تفاصيل انفصالها عن زوجها وسبب قرارها بالخلع خلال لقاء مع برنامج "احكي مالك". قالت: "واجهت العديد من المشاكل وكنت دائمًا في حماية هذا الرجل، إلى أن قررت الانفصال والخلع".

أوضحت: "عندما يكون الإنسان ناضجًا ويتحكم في أموره ويقبل ويُرفض، يشعر بالقدرة على استكمال حياته ومسيرته الفنية بمفرده". وأضافت: "الشريك مهم ولكن هناك أسباب خاصة، وعندما قررت الانفصال كنت أدرك ما يناسبني وما لا يناسبني، وأشكره على دوره كشريك وكونه لي ملاذًا في الكثير من الأمور".