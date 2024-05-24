نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من بينهم إيجار قديم.. 5 مسلسلات تتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت 5 مسلسلات قائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it، وهم "دواعي السفر والمعلم وبيت الرفاعي وإيجار قديم وحق عرب".

مسلسل دواعي السفر

واحتل مسلسل دواعي السفر المركز الأول وهو أحدث أعمال المنصة الأصلية، ومكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء، وعرض 4 حلقات من المسلسل.

ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.



مسلسل المعلم



احتل مسلسل المعلم المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة، مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل بيت الرفاعي

وجاء مسلسل بيت الرفاعي في المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة، ومسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، دنيا المصري، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل إيجار قديم

واحتل مسلسل إيجار قديم قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة رغم مرور وقت على عرضه، مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبد الله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري.

مسلسل حق عرب

وجاء في المركز الخامس مسلسل حق في قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة، ومسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين.