نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيانو ريفز يبدا تصوير مشاهد Outcome في لوس أنجلوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم كيانو ريفز في اللقطات الاولى من تصوير مشاهد فيلمه الجديد Outcome في مدينة لوس أنجلوس، ونقلت ديلي ميل اللقطات الاولى لكيانو من موقع تصوير مشاهد الفيلم، الذي يعود به للعمل بالافلام الدرامية بعيدا عن الاكشن.

ومؤخرا حصلت شركة الانتاج السينمائي A24 على حقوق صناعة وعرض الفيلم الجديد للمخرج الحاصل على السعفة الذهبية روبن اوستلوند، ووفق ديد لاين، الفيلم سيكون بعنوان The Entertainment System Is Down، ومن شأنه أن يضم في بطولته مجموعة مميزة من النجوم الكبار في مقدمتهم كيانو ريفز.

وضمن الاعمال الجديدة المقتبسة، يشارك النجم الكبير كيانو ريفز في مشروع سينمائي جديد، سيكون فيلم وثائقي يروي قصة حقيقية عن احد ابطال رياضة الكيك بوكس، ووفق ديد لاين، الفيلم الوثائقي الجديد، سيطرح بعنوان The Jet، وسيكون كيانو ريفز واحدا من المنتجين للفيلم.

و يواصل النجم كيانو ريفز تصوير مشاهد فيلمه الجديد للمخرج عزيز انصاري، هذا الفيلم الذي يعود من خلاله كيانو للاعمال السينمائية الكوميدية من جديد، واللقطات الجديدة التي نشرت لكيوانو ريفز، كان من موقع تصوير مشاهد الفيلم في مدينة هوليوود، ويطرح بعنوان Good Fortune.

تفاصيل عن الفيلم

والجزء الرابع من سلسلة جون ويك، تضم في بطولتها مجموعة مميزة من الفنانين، من ضمنهم دوني ين، الذي يجسد شخصية باسم "كين".

وفنان الحركة الشهيرة "سكوت أدكنز"، الشهيرة بتجسيد شخصية جون بويكا في أفلام سابقة، ويجسد في هذا الفيلم شخصية باسم كيلا، وو انضم حديثا للسلسلة، بيل سكارسجارد مجسدا شخصية "ماركيس دي جرامونت"، وآسيا كيت ديلون، ويعود لدوره من الأجزاء السابقة الممثل القدير إيان ماكشين.

الجزء الرابع من سلسلة جون ويك، من إخراج تشاد ستاهيلسكي.

تعليقات وأراء لأبطال العمل

ومنذ الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم جون ويك، علق عدد من أبطال العمل حول رايهم في التجربة، كان منهم "سكوت أدكينز"، الذي كتب على صفحته الرسمية على فيسبوك معبرا فخره بالمشاركة في هذا الفيلم، بوصفه أحد أفضل أفلام الحركة التي صنعت على الإطلاق.