لهذا السبب.. عائشة بن أحمد تتصدر تريند جوجل خلال الساعات الماضيه

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانه التونسيه عائشه بن احمد مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه وذلك بعد حلولها علي برنامج "معكم منى الشاذلي" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة ON.

عائشة بن أحمد: أنا قوية فى المواقف الصعبة وبعيط فى الحاجات التافهة

و حلت النجمة التونسية عائشه ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة ON، وتحدثت خلال الحلقة عن شخصية ليلى في مسلسل دون سابق إنذار، قائلة: "شخصية ليلى فيها شبه منى كتير".

وتابعت عائشة بن أحمد: "أنا في المواقف الصعبة والكارثية بكون قوية جدا ومتماسكة، لكن في الحاجات التافهة بعيط وانهار في ثانية، لكن الصدمات الكبيرة بيكون عندى جبروت"، واستكملت و"وقت وفاة والدى لما عرفت المعلومة معيطتش طول اليوم، وبعد كده انهارت، ووقت والدتى لما دخلت المستشفى كان إخواتى رجالة منهارين وأنا متماسكة، وبكون عارفة ان عندى مهمة مينفعش انهار".

و كشفت عائشة بن أحمد، أن الشهرة زادت خوفها من الدخول في علاقات عاطفية والارتباط، مشيرة إلى أنها عاشت 10 سنوات في عزلة تامة منذ قدومها إلى مصر، وو مسلسل «دون سابق إنذار»، مثل نقطة تحول في حياتها، قائلة: «مش عارفة إيه اللي حصلي بعد تصوير دون سابق إنذار، قررت أني عايزة أعيش وأخرج وأشوف الناس، من يوم العيد أي حد يقول لي نخرج؛ أقوله يلا بينا».

ومسلسل “دون سابق إنذار” من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي والمسلسل من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل،و ظهور خاص للفنانة بسمة وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز.