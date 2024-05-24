بسبب وفاة شقيقه.. الفنان مدحت صالح يتصدر مؤشرات بحث جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - الفنان مدحت صالح يشغل مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه وذلك بعد وفاه شقيقه وقد نعى شقيقه عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يا بني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أحمد صالح في ذمة الله.

موعد ومكان تشييع جنازة شقيق الفنان مدحت صالح

و أعلنت نقابة المهن الموسيقية، موعد ومكان تشييع جنازة شقيق مدحت صالح وجاء في بيان النقابة: "ستقام صلاة الجنازة على المرحوم أحمد صالح عقب صلاة الجمعة من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر".

و يذكر ان قدم مدحت صالح خلال مسلسل راجعين يا هوى العام الماضى، تتر استثنائيًا، عبر بقوة عن مضمون العمل، بروح خفيفة الظل، تحمل الكثير من الشجن ورائحة الماضى المليء بالذكريات التى لا تُنسى، حتى أن أغنية "حنيت للبيت" لاقت انتشارًا كبيرًا، وتحولت لأيقونة رمضان الماضى في كل ما هو له علاقة بالماضى و"لمة" العائلة، وذكريات زمان.