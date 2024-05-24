نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. من هي عائشة بن أحمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة عائشة بن أحمد خلال الساعات الماضية التريند على محرك البحث الشهير“جوجل”،و ذلك بعد حلولها ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة ON، وتحدثت خلال الحلقة عن شخصية ليلى في مسلسل دون سابق إنذار، قائلة: "شخصية ليلى فيها شبه منى كتير".

و لذالك يبرز لكم دوت الخليج الفني أبرز المعلومات عن عائشة بن أحمد

بدأت عائشة مشوارها من خلال انضماها إلى فرقة رقص تترأسها سهام بالخوجة، ثم حصلت بعدها على شهادة الباكالوريا في الفنون.

والتحقت بمدرسة الفنون والديكور في تونس العاصمة، حيث حصلت هناك على دبلوم في الفنون والغرافيك والإعلان.

و بعدها عملت كمصممة في وكالة خاصة بالأحداث والمناسبات قبل أن يلاحظها المخرج نوري بوزيد ويكتشف موهبتها في التمثيل.

و في السينما حصلت على أول أدوارها في فيلم «حكايات تونسية» سنة 2010، ثم شاركت بعدها في فيلم سوري بإسم «صديقي الأخير».

و سنة 2011، إحتلت المركز الثاني خلال إستفتاء لموقع "Trocadéro" الإلكتروني حول أجمل 10 سيدات تونسيات، سنة 2012، شاركت في مسلسل "من أجل عيون كاترين" (في دور نادية) للمخرج حمادي عرافة والسيناريست رفيقة بوجدي، بجانب فتحي الهداوي ووحيدة الدريدي.

و في فبراير 2012، ظهرت عائشة على غلاف مجلة تونيفيزيون ثم على غلاف مجلة "E-jeune" في نفس الشهر.

و ظهرت في الأعمال المصرية لأول مرة سنة 2015 من خلال مسلسل ألف ليلة وليلة، ثم سنة 2016 في مسلسل شهادة ميلاد، ثم ظهرت لأول مرة في السينما المصرية سنة 2017 من خلال فيلم الخلية للمخرج طارق العريان (في دور نهى) رفقة أحمد عز.

وفي سنة 2018 شاركت في بطولة مسلسل نسر الصعيد مع محمد رمضان. وفي سنة 2021 شاركت في بطولة مسلسل لعبة نيوتن مع منى زكي.

ودائمًا ما تحظى صور عائشة بن أحمد، الفنانة التونسية الشهيرة، بتفاعل واسع من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تتسم به من جرأة واختلاف.

وتحرص عائشة بن أحمد على مشاركة صورها التي توثق لحظات من حياتها الخاصة مع جمهورها عبر تطبيق “إنستجرام”، .

الجوائز

كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الحسيمة السينمائي، عام 2016، وقد تلقت تعليمها في مدرسة الفنون والديكور بتونس، ونالت دبلومة في الجرافيك.