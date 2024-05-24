هيو جاكمان يكشف عن كواليس التعاقد مع مارفل للمشاركة في Deadpool & Wolverine

القاهرة - محمد ابراهيم - في انطلاقة الحملة الترويجية الخاصة بالفيلم الجديد، افصح النجم الكبير هيو جاكمان عن إنه التزم بعقده للظهور من جديد في شخصية وولفرين بفيلم Deadpool & Wolverine، دون علم مدير اعماله، ووفق ديد لاين، تصريحات جاكمان تأتي قبل بضعة اسابيع من الطرح الرسمي للفيلم في صالات العرض السينمائية.

و ايضا كانت قد انطلقت الحملة الترويجية الموسعة لفيلم ديدبول الجديد، باجراء النجم رايان راينولدز لمجموعة من اللقائات الصحفية مع عدد من الصحف، ووفق ديلي ميل، ادلى راينولدز بتصريحات مثيرة عن الفيلم الجديد، قال خلالها عن أن اكثر ما تسبب في صدمته موافقة ديزني على طرح الفيلم للكبار فقط.

وكان قد حضر النجم رايان راينولدز للعرض الخاص لفيلمه الجديد if بمدينة نيويورك، الذي شهد احتفالية ضخمة للطرح، بحضور فنانين من كبار نجوم هوليوود، ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور راينولدز للعرض، وحيدا دون ظهور لزوجته النجمة بليك ليفلي.

دعم نجوم هوليوود

و حرص النجم مات ديمون على حضور العرض الخاص للفيلم الكوميدي والفانتازي الجديد IF، الذي اقيم عرضه الخاص بمدينة نيويورك.

ونقلت "ديلي ميل، لقطات من حضور ديمون للعرض الخاص برفقة زوجته لوسيانا باروس، كدعم لأبطال الفيلم من اصدقائه المقربين من نجوم هوليوود.

بالإضافة للنجم برادلي كوبر الذي حرص على الحضور برفقة ابنته للعرض، وجون كرازينسكي.

تفاصيل عن الفيلم

وIF هو فيلم كوميدي خيالي أمريكي، يضم رسوم متحركة من تأليف وإنتاج وإخراج جون كراسينسكي.

ويضم الفيلم طاقم عمل مميز في ادوار البطولة يشمل كايلي فليمنج، ورايان رينولدز، وكراسنسكي، وفيونا شو، وألان كيم، وليزا كولون-زاياس، إلى جانب أصوات فيبي والر بريدج، ولويس جوسيت جونيور، وستيف كاريل.