نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد كارتيك آريان مفاجأة العرض الخاص لفيلم Chandu Champion في Gwalior في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأ النجم كارتيك آريان محبيه بالعرض الخاص لفيلمه الجديد، باستضافته لوالده، لمشاركته نجاح العمل وانطلاقته، ووفق انديا توداي، حضور والد كارتيت كان ضمن فعاليات عرض خاص للفيلم في مدينة Gwalior.

و يأتي ذلك بعد أن شارك الفنان الهندي كارتيك آريان متابعيه لقطات من الاعلان التشويقي لأحدث افلامه السينمائية الذي يطرح بعنوان Chandu Champion، ووفق انديا توداي، الاعلان الترويجي للفيلم الجديد من المقرر طرحه قريبا تمهيدا لعرض الفيلم.

مشروعات قادمة

وكان قد طرح فيلم كارتيك آريان الجديد Shehzada، لصالات العرض السينمائي بتاريخ 10 فبراير الماضي، والفيلم السينمائي الجديد Shehzada هو أحدث عمل سينمائي للفنان الهندي الشاب كارتيك آريان، والفيلم يطرح للعرض باللغة الهندية اخراج روهيت داوان، وانتاج وإنتاج T-Series Films و Haarika & Hassine Creations و Geetha Arts و Brat Films و Kartik Aaryan.

و يشارك في بطولة الفيلم كاريتك آريان في دور بانتو أويدهياي، وكريتي سانون، ومايشا كويرالا، وباريس روال، وصني هيندوجا، وساشين كيدكار ورونيت روي.

مسيرة مميزة

ويأتي الفيلم الجديد Shehzada لينضم لقائمة أعمال سينمائية مميزة، قدمها الممثل الشاب كاريتك اريان خلال مسيرته الفنية الحافلة، كان منها فيلم "لوكا تشوبي" انتاج عام 2019 وفيلم "ذا ميز" انتاج عام 2022، وفيلم "فريدي" انتاج عام 2020، وفيلم "سوني كي تيتو سويتي" انتاج عام 2018.

و فيلم "داهمكا" انتاج عام 2021، وفيلم Satyaprem Ki Katha انتاج عام 2023، وفيلم بيار كا بانشناما انتاج عام 2011، والجزء الثاني من الفيلم نفسه انتاج عام 2015.