بالصور اتفرج ظهور التجاعيد على وجه الفنانة هيفاء وهبي خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي

الرياض - محمد الاطلسي - ي إطلالة ملفتة على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي، أثارت الفنانة هيفاء وهبي ضجة واسعة بظهورها الساحر وإطلالتها الأنيقة ولكن وسط بريق الأضواء والكاميرات، لفتت الأنظار بشكل خاص التجاعيد التي بدت واضحة على وجهها، مما أثار تساؤلات حول استخدامها للفلاتر وبرامج تعديل الصور، أو قبولها لطبيعة العمر بكل روعتها وأصالتها.
ظهور التجاعيد على وجه الفنانة هيفاء وهبي
هذه اللحظات تجسدت بين أنقى مشاهد الجمال والواقعية، مما جعل الحضور يتساءل: هل هيفاء وهبي تبرز جمالها الطبيعي، أم تختار قبول علامات الزمن كجزء لا يتجزأ من رحلتها الفنية؟ .
وثقت الصور ظهور التجاعيد على وجه الفنانة هيفاء وهبي، خلال إطلالتها الأخيرة في مهرجان كان السينمائي الذي أُقيم في دورته الـ77. ظهرت هيفاء وهي ترتدي فستانًا باللونين الأسود والزهري، مرتدية جوارب يدين باللون الأسود اللامع، وقد تركت شعرها منسدلاً بين كتفيها بتسريحة الكيرلي.
أثارت إطلالتها جدلًا، حيث أشار بعض المغردين إلى التجاعيد التي ظهرت على بشرتها في بعض الصور القريبة، في حين اعتقد آخرون أنها قد تستخدم الفلاتر وبرامج تعديل الصور لتبدو أصغر سنًا.