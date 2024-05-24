بالصور اتفرج ظهور التجاعيد على وجه الفنانة هيفاء وهبي خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي

الرياض - محمد الاطلسي - ي إطلالة ملفتة على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي، أثارت الفنانة هيفاء وهبي ضجة واسعة بظهورها الساحر وإطلالتها الأنيقة ولكن وسط بريق الأضواء والكاميرات، لفتت الأنظار بشكل خاص التجاعيد التي بدت واضحة على وجهها، مما أثار تساؤلات حول استخدامها للفلاتر وبرامج تعديل الصور، أو قبولها لطبيعة العمر بكل روعتها وأصالتها.

ظهور التجاعيد على وجه الفنانة هيفاء وهبي

هذه اللحظات تجسدت بين أنقى مشاهد الجمال والواقعية، مما جعل الحضور يتساءل: هل هيفاء وهبي تبرز جمالها الطبيعي، أم تختار قبول علامات الزمن كجزء لا يتجزأ من رحلتها الفنية؟ .