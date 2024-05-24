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بعد الاحتفال بعيد ميلادها.. حذف حساب أسماء جلال من "إنستجرام" (صور)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الاحتفال بعيد ميلادها.. حذف حساب أسماء جلال من "إنستجرام" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت مساء أمس الفنانة أسماء  جلال بعيد ميلادها حيث نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك  مجموعة صور لها  أثناء  احتفالها بعيد ميلادها بإنفراد وعلقت عليها “ كل سنة وانتي طيبة يا نفسي العزيزة  ” 

و لكن كانت المفأجاة هو حذف صورها عبر  موقع الفيديوهات  و الصور  إنستجرام  دون سابق إنذار ثم حذف الحساب ولم تعلق حتى الآن  أسماء  جلال هل تم إختراق حسابها أم  هى من قامت بحذفه ؟ 

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حساب أسماء جلال 
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حساب أسماء جلال 

آخر أعمال  أسماء جلال 

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة أسماء  جلال مسلسل “ أشغال  شقة ” التي عرض قي السباق الرمضاني وحقق نجاحًا  ساحقًا. 

أبطال مسلسل “ أشغال  شقة ” 

شارك في بطولة هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين وسلوى محمد على، من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.

أحدث أعمال أسماء  جلال 

و جدير بالذكر  أن أحدث  أعمال  النجمة أسماء  جلال  فيلم “ ولاد رزق ٣ ” المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المبارك. 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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