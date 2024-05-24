نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الاحتفال بعيد ميلادها.. حذف حساب أسماء جلال من "إنستجرام" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت مساء أمس الفنانة أسماء جلال بعيد ميلادها حيث نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك مجموعة صور لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها بإنفراد وعلقت عليها “ كل سنة وانتي طيبة يا نفسي العزيزة ”

و لكن كانت المفأجاة هو حذف صورها عبر موقع الفيديوهات و الصور إنستجرام دون سابق إنذار ثم حذف الحساب ولم تعلق حتى الآن أسماء جلال هل تم إختراق حسابها أم هى من قامت بحذفه ؟

حساب أسماء جلال

حساب أسماء جلال

آخر أعمال أسماء جلال

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة أسماء جلال مسلسل “ أشغال شقة ” التي عرض قي السباق الرمضاني وحقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل “ أشغال شقة ”

شارك في بطولة هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين وسلوى محمد على، من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.

أحدث أعمال أسماء جلال

و جدير بالذكر أن أحدث أعمال النجمة أسماء جلال فيلم “ ولاد رزق ٣ ” المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المبارك.