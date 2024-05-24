نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقتها الخاصة.. دنيا عبدالعزيز تهنئ زوجها بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز، بعيد ميلاد زوجها، حيث شاركت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت دنيا في الصور من أمام البحر برفقة زوجها، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا روحي".

من هو زوج دنيا عبد العزيز؟

تزوجت دنيا عبد العزيز من المهندس مصطفى كامل، وهو رجلٌ من خارج الوسط الفني والإعلامي، تعرفت عليه دنيا قبل أكثر من اثني عشر عامًا إذ جمعتهما في البداية علاقة صداقة لتتحول لعلاقة حب ثم تتوج بزواجٍ رسمي، يذكر أن دينا عبد العزيز قد أعلنت عقد قرانها بشكلٍ مفاجئ في يوم ال22 من شهر فبراير عام 2022م، وأقيم حفل زفافها بحضور عددٍ من أصدقائها من الوسط الفني والإعلامي.



أحداث أعمال دنيا عبدالعزيز

شاركت دنيا عبدالعزيز في السباق الرمضاني 2024، بمسلسل المداح الجزء الرابع.

تفاصيل المسلسل

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

آخر أعمال دنيا عبدالعزيز





ويذكر أن آخر أعمال دنيا عبدالعزيز هو مسلسل "المداح" الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدورأحداثه حول الشيخ صابر الذي يقع في حرب مع عالم الجن ويحاول خلال أحداث العمل حماية نفسه وعائلته من شرهم.

ويشارك في بطولة العمل بجانب حماده هلال كلٱ من دنيا عبدالعزيز، هبه مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، خالد زكي، يسرا اللوزي،تامر شلتوت، محمد عز، رانيا فريد شوقي، عبدالعزيز مخيون، عصام السقا، وغيرهم، ومن إخراج أحمد سمير فرج.