بعد تلقيه الكيماوي.. محمد عبده يوجه رسالة لجمهوره

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان محمد عبده، رسالة لجمهوره من خلال مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في الساعات القليلة الماضية، ليُطمئن جمهوره على صحته، بعد إعلان إصابته بالسرطان، حيث يخضع الآن لجلسات العلاج الكيماوي معلقًا "أنا طيب بفضل الله".



ونشر الشاعر صلاح الشادي، مقطع من الفيديو عبر موقع x، وعلق عليه قائلًا: “مع الصديق الغالي الأستاذ محمد عبده في منزله ولقطة للذكرى.. وحديث محبة وذكريات.. واحتفاء بمقدم حفيده السابع (عبدالمجيد) من ابنته ريم، نسأل الله أن يتم عليه الصحة والعافية وأن يمتعه بدوام السعادة والعمر المديد”.

وكان قد أعلن الفنان محمد عبده عن إصابته بمرض السرطان، وذلك من خلال في رسالة صوتية سجلها مع الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته، الأمر الذي تسبب في صدمة لجمهوره ومحبيه في المملكة العربية والوطن العربي كله.



ونشر برنامج et بالعربي رسالة صوتية متبادلة بين الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، والمطرب السعودي محمد عبده، والتي كشف من خلالها عن تلقيه العلاج بباريس، مشيرًا أنه تم تشخيصه بالسرطان في مراحله المبكرة، وأنّه يخضع حاليًا للعلاج.

نص رسالة محمد عبده والامير الراحل بدر بن لعبدالمحسن

قال محمد عبده في رسالته: “يا حبيبي يا حبيبي يا بدر، يا رفيق الدرب ورفيق العمر وصديق العمر الوفي والحبيب يا اللي شكلنا خريطة المملكة العربية السعودية وحدودها ووجدانها، وأشكالها الغنائية الجميلة وطلعنا بكلمات واحدة مفهومة وجميلة ومرغوبة في كل مكان، هذا شيء كبير والأثر اللي صار فينا منها أثر بسيط، ليش تاخد كيماوي أنت وأنا كمان آخد كيماوي في باريس الله معانا ويحبنا، ومن محبة الله فينا، والله يراعي كل إنسان خدم بلده زينا".

ورد الشاعر بدر عبد المحسن على محمد: “يا حبيبي يا محمد ما أدري شو أقوله.. لو عشانك أنت أقوى من كل شيء وهنكون أنا وأنت على طريق الشفاء وهنكون أحسن كمان، أنت مو إنسان عادي، وهتتجاوز كل شيء لأنك محمد وهنقوم أنا وياك وهنسوي أغاني وشعر، ولكن لا تتأخر عليا أنا أخوك دائمًا وأنت حبيبي”.

كما طمأن عبده جمهوره بأنه متفائل بالشفاء، وأنه سيواصل تقديم أعماله الفنية.