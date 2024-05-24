نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصورة من الكواليس.. هشام ماجد يروج لفيلم "إكس مراتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان هشام ماجد، لفيلمه السينمائي الجديد “إكس مراتي”، حيث شارك صورة من الكواليس عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر هشام ماجد صورة من كواليس تصوير فيلم "إكس مراتي"، وعلق عليها قائلًا: "إكس مراتي.. قريبًا إن شاءالله".





تفاصيل فيلم "إكس مراتي"





ويشارك هشام ماجد في بطولة فيلم «إكس مراتي»، الفنانة أمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومن إخراج معتز التوني وإنتاج أحمد بدوي.

فيلم «إكس مراتي»، تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي، وانطلق صناع الفيلم في تصويره منذ الأسبوع الماضي.





آخر أعمال هشام ماجد

والجدير بالذكر آخر أعمال هشام ماجد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة طولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.



أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة



الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

آخر أعمال هشام ماجد الدرامية

يذكر أن آخر أعمال هشام ماجد الفنية، هو مسلسل "أشغال شقة"، الذي تم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان 2024، ويتكون العمل من 15 حلقة.





أبطال وصناع مسلسل أشغال شقة



شارك في بطولة أشغال شقة بجانب الفنان هشام ماجد مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: أسماء جلال، شيرين،مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم أكرم حسني، إنتصار، مي كساب، رحمة أحمد، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.



أحداث مسلسل أشغال شقة

تدور أحداث العمل في إطار درامي طريف وكوميدي،حيث تنطلق الأحداث داخل منزل أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع الخادمات، ما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيبا وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم.