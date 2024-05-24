نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حلمي يكشف عن العرض الأول لـ "ميمو" في مصر برعاية هيئة الترفيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة من الترقب والتشويق يعيشها ملايين المتابعين للنجم أحمد حلمي بمصر والعالم العربي، لمجرد كشفه عن توقيت العرض الأول لمسرحيته "ميمو" بمصر عقب النجاحات الكبيرة التى حققها العمل خلال عروضه بالمملكة العربية السعودية والتى شهدت حضورا كامل العدد.



وحرص الفنان أحمد حلمي، على نشر بوستر "ميمو" عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي معلنا عن اولى عروض العمل بمصر علي مسرح جراند حياة بالقاهرة وذلك مع أولى أيام عيد الأضحى المبارك.

و يجرى منتج العمل حمدى بدر كافة الترتيبات والتجهيزات بمواصفات غير مسبوقة ليكون العمل المسرحى متاح لإستقبال الجمهور بمسرح جراند حياة الذي من المقرر انطلاق عروضه بمصر مع أول أيام عيد الاضحي تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.



ويحسب للمنتج حمدى بدر نجاحه فى إعادة حلمى إلى خشبة المسرح ب "ميمو" بعد غياب أكثر من 20 عامًا

كما يتم تنفيذ العمل المسرحى "ميمو" كلوحة فريدة تحمل حالة من الإشباع الدرامي للجمهور من كومديا وتراجيديا وديكورات وإستعراضات ومؤثرات صوتية وبصرية جميعها يتم تجهيزها بمواصفات عالمية.

ويشارك في بطولة مسرحية "ميمو" إلى جانب أحمد حلمي كل من هنا الزاهد، رحمه احمد، حمدي المرغني، محمد رضوان، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.