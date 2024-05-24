نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت صالح يكشف موعد ومكان عزاء شقيقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان مدحت صالح، عن موعد ومكان عزاء شقيقه أحمد صالح، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية، من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام".





وكتب مدحت صالح في منشوره عبر انستجرام، قائلًا:"سيقام عزاء أخي وابني الغالي المرحوم، أحمد صالح، بمسجد ضباط الشرطة، يوم الأحد الموافق 26 مايو بعد صلاة المغرب، لا أكرم الله مكروها فيمن تحبون".





مدحت صالح تريند جوجل





تصدر الفنان مدحت صالح مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد وفاه شقيقه وقد نعى شقيقه عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يا بني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أحمد صالح في ذمة الله.





آخر أعمال مدحت صالح





يذكر أن النجم مدحت صالح قدم تتر مسلسل راجعين يا هوى العام الماضى وهو بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.