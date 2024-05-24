بالفيديو اتفرج : ردة فعل غريبة من عبدالله السدحان أثناء دخوله للمرة الأولى مهرجان كان

الرياض - محمد الاطلسي - مع انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي العالمي، تسابق نجوم الفن والسينما لإبراز أعمالهم ومشاركتها في هذا الحدث السينمائي البارز. ومن بين الحضور البارزين في هذا المهرجان السينمائي الراقي كان الفنان عبدالله السدحان، الذي أثار اهتمام الحضور وعدسات المصورين بإطلالته المميزة على السجادة الحمراء.

ردة فعل غريبة من عبدالله السدحان أثناء دخوله للمرة الأولى مهرجان كان

نشر الفنان عبدالله السدحان مقطع فيديو أثناء حضوره مهرجان كان السينمائي لعرض الفيلم السعودي "نورة".

يظهر الفيديو عبدالله السدحان وهو يسير على السجادة الحمراء ويرتسم الابتسامة، ويتفاعل بثقة وسط أضواء الكاميرات العالمية.

ويظهر في الفيديو أيضًا طاقم عمل فيلم "نورة" ومن بينهم الفنانة ماريا بحراوي، ويعقوب الفرحان، وبندر العبدالسلام، وتوفيق الزايدي.

وعلق السدحان على الفيديو قائلاً: "الحمد لله وفقنا في تمثيل الوطن بأفضل صورة".