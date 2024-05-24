محمد شاهين يستعد لطرح أغنية "ملعونة المشاعر"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم محمد شاهين، لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ملعونة المشاعر"، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.





وروج محمد شاهين لأغنيته عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وشارك بوستر الأغنية، وعلق عليه قائلًا: "ملعونة المشاعر قريبًا".

محمد شاهين يشارك في دراما رمضان بتتر مسلسل بيت الرفاعي





وشارك الفنان محمد شاهين في دراما رمضان 2024 بغنائه تتر مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة النجم أمير كرارة، وتتر نهاية مسلسل بيت الرفاعي من كلمات عمرو قطب، الحان حسين زكريا، توزيع زيزو فاروق، هندسة صوتية أحمد جودة.





آخر أعمال محمد شاهين

يذكر أن آخر أعمال محمد شاهين طرحه فيديو كليب أغنيته الجديدة "الله يوفق" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "الله يوفق" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، تسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح، جيتار مصطفى أصلان.





كما طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "متعشم في مين" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".





أغنية "متعشم في مين" من كلمات مودي نبيل، ألحان وتوزيع أحمد عز، مكس وماستر ماهر صلاح، فواصل موسيقية أحمد عز، كتابة وتنفيذ وتريات دكتور أحمد حسن فكري، جيتار مصطفى أصلان، ناي محمد مصطفى، صولو كمان محمد علي، إخراج أحمد جريزمان.