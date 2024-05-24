بفستان أبيض.. ياسمين رئيس تقيم حفل ليلة حناء

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة ياسمين رئيس لحفل زفافها، حيث أقامت حفل ليلة حناء وسط الأهل وأصدقاءها المقربين، ومن المقرر إقامة حفل زفافها يوم 30 مايو المقبل، حيث ظهرت مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأبيض.

حنة ياسمين رئيس

وقامت الميكب ارتيست الخاصة بالفنانة ياسمين رئيس بنشر مجموعة من الصور والفيديوهات من ليلة الحناء، وكان من أبرز الحضور الفنانة دينا الشربيني، والفنانة نجلاء بدر، والفنانة صبا مبارك، ميرهان حسين، وغيرهن.

وأكد مصدر مقرب من ياسمين في تصريحات صحفية أن تلك الصور من احتفال ياسمين مع صديقاتها بليلة الحنة، استعدادًا لحفل الزفاف خلال الأيام المقبلة.

ولم تكشف ياسمين رئيس عن هوية العريس، وما إذا كان من داخل الوسط الفني أو من خارجه.

وكتبت ياسمين رئيس تعليقًا على الصور أكد المعلومات التي تناقلها الجمهور: العد التنازلي على إحدى الصور، وعلى صور أخرى كتبت تيم العروسة.

انفصال ياسمين رئيس وهادي الباجوري

انفصال ياسمين رئيس وهادي الباجوري

يذكر أن انفصلت الفنانة ياسمين رئيس عن المخرج هادي الباجوري قبل عامين تقريبا، بعد حديثه عن قبوله تقديم زوجته مشاهد جريئة، إذ أعلنت الفنانة ياسمين رئيس يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 خبر طلاقها رسميًا من المخرج هادي الباجوري، وذلك بعد 7 سنوات من الزواج، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، قائلة: "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم، الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

آخر أعمال ياسمين رئيس

يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2024 بمسلسل جودر، حيث يتناول العمل في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، حول حياة تاجر ينجب 3 أولاد هم سالم، وسليم وجودر، حيث تتعقد حياة الابن الأخير جودر، ويصبح في صراع مع العدو شمعون، للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل جودر بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.