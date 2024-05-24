أحلى عروسة في الدنيا.. نجلاء بدر تهنئ ياسمين رئيس بمناسبة زفافها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة نجلاء بدر، على تهنئة النجمة ياسمين رئيس، وذلك بمناسبة حفل زفافها، حيث شاركت صورة لهما عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت نجلاء بدر، صورة جمعتها بياسمين رئيس وهي مرتدية الفستان الأبيض، خلال ليلة الحنة التي أقامتها وعلقت قائلة: «أحلى عروسة في الدنيا».





أحدث أعمال نجلاء بدر

تستعد النجمة نجلاء بدر لخوض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "أزمة ثقة"

أحداث أزمة ثقة



وتدور أحداث مسلسل أزمة ثقة تدور حول صراع الأشقاء على المال، وتظهر نجلاء بدر ومنة فضالي وملك زاهر شقيقات، ومع تتابع الأحداث يدخلن في العديد من الأزمات.



أبطال مسلسل أزمة ثقة

مسلسل أزمة ثقة بطولة نجلاء بدر، هاني عادل، منة فضالي، ملك زاهر، مروة الأزلي، إيهاب فهمي، وآخرين ومن تأليف أحمد صبحي ومن المفترض أن تعلن الشركة المنتجة خلال الأيام القادمة عن بداية التصوير.

آخر أعمال نجلاء بدر الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل صوت وصورة، بطولة حنان مطاوع تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج توبة، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه وشارك فيه كل من وليد فواز، مراد مكرم، ولاء الشريف، ناردين فرج، عمرو وهبة، وآخرين.

آخر أعمال نجلاء بدر السينمائية



والجدير بالذكر آخر أعمال فيلم ليلة العيد، بطولة يسرا تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز، وناقش العمل العديد من القضايا التي تخص المرأة وبالأخص القهر الذي تتعرض له في حياتها، وشارك في كل من عبير صبري، ريهام عبدالغفور، يسرا اللوزي، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، أحمد خالد صالح وآخرين.