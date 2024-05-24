نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تداول صور الحناء.. من هو زوج ياسمين رئيس؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة ياسمين رئيس تريند مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وذلك بعد تداول صور لها ظهرت مرتدية فستان أبيض قصير من ليلة الحناء الخاصة بها استعدادًا لحفل زفافها.

وتحتفل ياسمين رئيس بزفافها على رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، يوم الخميس المقبل 30 مايو الجاري، في أحد الأماكن الأثرية في القاهرة الكبرى.

حنة ياسمين رئيس

وقامت الميكب ارتيست الخاصة بالفنانة ياسمين رئيس مجموعة من الصور والفيديوهات من ليلة الحناء، وكان من أبرز الحضور الفنانة دينا الشربيني، والفنانة نجلاء بدر، والفنانة صبا مبارك، ميرهان حسين، وغيرهن.

وأكد مصدر مقرب من ياسمين في تصريحات صحفية أن تلك الصور من احتفال ياسمين مع صديقاتها بليلة الحنة، استعدادًا لحفل الزفاف خلال الأيام المقبلة.

ولم تكشف ياسمين رئيس عن هوية العريس، وما إذا كان من داخل الوسط الفني أو من خارجه.

وكتبت ياسمين رئيس تعليقًا على الصور أكد المعلومات التي تناقلها الجمهور: العد التنازلي على إحدى الصور، وعلى صور أخرى كتبت تيم العروسة.

من هو زوج ياسمين رئيس الجديد





ويبحث الكثير عن هوية زوج ياسمين رئيس الجديد، فهو رجل أعمال شهير يعمل في استكشاف الموارد المعدنية واستخراجها وإعادة تدوير النفايات الصلبة، ومستقل بذاته، وأيضًا المدير المالي لشركة البنيان العربي، ويهتم كثيرًا بالرياضة والجيم، والصيد أحيانًا.

وهذه ليست الزيجة الأولى لـ ياسمين رئيس فسبق وسبق وقد تزوجت من المخرج هادي الباجوري، ووقع الانفصال بينهما منذ عامين في 22 فبراير عام 2022، وذلك بعد زواج استمر لمدة 7 سنوات.

ووقع الطلاق بعد تصريحات زوجها في برنامج كلام الناس بشأن رفضه مصطلح السينما النظيفة، وتأكيده أن المشاهد الرومانسية والقبلات ضرورية للأفلام ويجب ألا نخجل منها.

أعمال ياسمين رئيس المقبلة

وتنتظر ياسمين رئيس عرض أحدث أعمالها في السينما بعنوان الفستان الأبيض، والعمل تأليف وإخراج جيلان عوف، ويشارك فيه كل من أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، أسماء جلال، ميمي جمال وغيرهم من الفنانين.

آخر أعمال ياسمين رئيس

يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2024 بمسلسل جودر، حيث يتناول العمل في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، حول حياة تاجر ينجب 3 أولاد هم سالم، وسليم وجودر، حيث تتعقد حياة الابن الأخير جودر، ويصبح في صراع مع العدو شمعون، للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ومسلسل جودر بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.