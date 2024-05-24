كعضو لجنة تحكيم.. بشرى تشارك في مهرجان روتردام للفيلم العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة بشرى، للمشاركة في مهرجان روتردام للفيلم العربي في دورته الـ 24، كعضو لجنة تحكيم، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 30 مايو إلى 2 يونيو، وتتميز هذه الدورة بتركيزها على عرض التنوع والغنى الذي تقدمه السينما العربية من خلال منصة تعبر عن الأحلام والرؤى الاجتماعية والإنسانية للمخرجين العرب سواء من الوطن العربي أو المهجر.

افتتاح مهرجان روتردام للفيلم العربي

ويفتتح مهرجان روتردام للفيلم العربي فعالياته بعرض فيلم "هجان"، إخراج أبو بكر شوقي، ويستعرض الصحراء العربية ويعكس التقاليد الثقافية للمنطقة، مع التركيز على رياضة سباق الجمال، وهي واحدة من الرياضات الأكثر شعبية في المنطقة.

كما أعلن المهرجان عن انطلاق دورته الرابعة والعشرون هذا العام في هولندا، وتتميز هذه الدورة بتركيزها على عرض التنوع والغنى الذي تقدمه السينما العربية من خلال منصة تعبر عن الأحلام والرؤى الاجتماعية والإنسانية للمخرجين العرب سواء من الوطن العربي أو المهجر.

وقال "روش عبد الفتاح" مدير المهرجان: تصميم بوستر مهرجان روتردام للفيلم العربي يحمل في طياته رمزية عميقة، متمثلة في المثلث الأحمر الذي اختير كعنصر رئيسي، فهذا الشكل الهندسي، الذي استخدم بكثافة في الفترة الأخيرة، لم يعد مجرد عنصر بصري، بل تحول إلى رمز من الرموز الفلسطيني، ويعكس البوستر التزام المهرجان بطرح وتسليط الضوء على القضايا الفلسطينية بشكل بارز، فالمهرجان كمنصة فنية حرة تُتيح للمخرجين العرب من الوطن والمهجر فرصة لعرض قصصهم ورؤاهم المتنوعة، سواء كانت اجتماعية، إنسانية، دينية، اقتصادية أو حتى سياسية، وندعو الجمهور للمشاركة في هذا الحدث الفريد، الذي يجمع بين العمق الفني والاحتفاء بالثقافة العربية في بيئة تعبر عن الحرية الفنية بلا قيود.

يُفتتح المهرجان بعرض فيلم "هجان"، للمخرج المصري أبو بكر شوقي، وعن الفيلم قال روش عبد الفتاح: "الفيلم يُقدم رؤية فنية فريدة تجذب الجمهور العالمي والعربي على حد سواء، مما يجعله الاختيار المثالي لافتتاح المهرجان الذي يسعى لعكس الأصوات العربية المتنوعة والغنية".

تكريمات المهرجان الدورة 23

وكرم المهرجان في دورته الماضية ليلى علوي وجمال سليمان، تقديرًا لما قدماه طوال مسيرتهما الفنية، وأحيا المهرجان كذلك ذكرى مرور 100 عام على وفاة الموسيقار المصري سيد درويش بحفل موسيقى خاص، وكذلك تكريم مارتن فوندس الملحن الأول في هولندا، وتمّ تقديم برنامج أسبوعي عنه لمدة شهرين على الراديو الهولندي، ومن المنتظر أن يتمّ الإعلان عن الأفلام المشاركة في دورة هذا العام والتكريمات خلال الأيام القليلة المقبلة.

