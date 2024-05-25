حلقة أحمد العوضي مع عمرو الليثي تريند رقم 1 في مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت حلقة النجم الكبير أحمد العوضي مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة، التريند رقم 1 على مستوى مصر فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وحل العوضي ضيفًا عن طريق تطبيق الزووم نظرا لسفره خارج مصر وصرح بالعديد من التصريحات المهمة ومنها

أحمد العوضي: أكن كل الاحترام والحب لياسمين عبد العزيز ولو اراد الله ان نرجع لبعض سنرجع

في حلقة خاصة واستثنائية حل النجم أحمد العوضي ونجوم مسلسل " حق عرب "في ضيافة الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة فنية بمناسبة اعادة عرض مسلسل "حق عرب " علي شاشة قناة الحياة،

وقال النجم أحمد العوضي في رده علي سؤال للإعلامي د. عمرو الليثي عن تقديم فيلم مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.. لا أمانع بالطبع وشرف لي ان اقدم فيلم مع النجمة "ياسمين عبد العزيز " وهذا يسعدني ونجحنا معا قبل ذلك

وأضاف العوضي في رده علي سؤال حوّل الرجوع إلى الفنانة ياسمين عبد العزيز.. اكن كل الاحترام إلي الفنانة ياسمين عيد العزيز وانا احبها جدا وهناك احترام وود بيننا ، وهناك العديد من الحاجات بيننا، مشيرا إلى إنه ا قامت بتهنئتي فور نجاح مسلسل " حق عرب " ولا يوجد خلاف بيننا ولو ارد الله ان نرجع إلى بعض مرة اخري، سنرجع وياسمين عبد العزيز لها مكانة كبيرة عندي، وانا ايضًا لي مكانة كبيرة عندها

وتصريحات اخري ومنها..

انا من منطقة شعبية وكنت احلم ان اقدم دور البطل الشعبي الذي يتمسك بالعادات والتقاليد

العوضي: فكرة مسلسل " حق عرب " تعود لي وللمؤلف واسم "عرب السويركي "من اختياري

العوضي: اصيبت باختناق بسبب مشهد الحريق في بداية مسلسل " حق عرب "

العوضي: طفولاتي وشبابي بمنطقة " عين شمس " واهدي نجاح العمل إلى كل إنسان وقف بجانبي

العوضي: اهدي النجاح إلى ابويا الروحي الفنان نور الشريف، وهو من قام بدعمي ووقف بجانبي

العوضي: لا أميل إلى ان يكون هناك جزء ثاني من مسلسل "حق عرب " واحب ان أقدم ادوار متنوعة

العوضي: ربنا نجاني من حادث السيارة بفيلم " هبوط اضطراري " وقام السقا بذبح عجل