العوضي: ربنا نجاني من حادث السيارة بفيلم "هبوط اضطراري" والسقا قام بذبح عجل

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة واستثنائية حل النجم أحمد العوضي ونجوم مسلسل " حق عرب "في ضيافة الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة فنية بمناسبة اعادة عرض مسلسل "حق عرب " علي شاشة قناة الحياة.

وقال العوضي ان فيلم "هبوط اضطراري " كنت سأتعرض إلى الموت بسبب السيارة والسقا اخويا واحبه جدا، ولما ربنا نجاني من حادث السيارة قام السقا بذبح عجل.

وتابع أول من هنأني بالنجاح بمسلسل " حق عرب " الجميع من الأصدقاء والزملاء والأهل، وانا بطبيعتي اجتهد، واترك النجاح لله وربنا يعطي المجتهد واشكر المتحدة وسينرجي وتامر مرسي وحسام شوقي، وكل الدعم الذي قدموه للعمل، مشيرا إلي ان التنافس إيجابي بين المسلسلات وهذا في مصلحة الدراما، وأصعب مشهد عندما علمت امي انني مدمن ، وانا قدمت مشاهد الاكشن وبطبيعتي أنا رياضي.

وعن مشاهد ضرب اكثر من قلم مع عدد من الفنانين لم اكن اقصد، والقلم اللي اخدته دينا فؤاد حقيقي ودنيا المصري وكارولين، ولم أكن اقصد.

وعن أجواء العمل وان التصوير استمر إلى ما بعد منتصف رمضان، وانا احب ان يكون بينا عشرة وعيش وملح وأجواء التصوير كانت رائعة وكنا عائلة والروح كانت جيدة ولهذا نجح المسلسل.

واجاب العوضي عن بعض الاسئلة القصدة، ان الموت علينا حق، والعصبية خسرتني كتير.، واحب أفضفض مع اخويا، وازعل من نفسي لو ظلمت حد، وما حدش بيضحك عليا، وعندما تشعر بالظلم اعلم ان الله معي وهاخد حقي، وأكبر خطأ ارتكبته في حقي هي العصبية.

ووجه رسالة إلي المشاهدين في ال ختام أن يشاهدوا المسلسل عبر الحياة واعدكم ان اقدم مسلسل متميز العام المقبل.