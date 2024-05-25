فن ومشاهير

بحفل كامل العدد: سهرة طرب بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا على المسرح الكبير

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

ضمن جهود الثقافة المصرية لصون التراث الفنى أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية بعنوان " منوعات من الزمن الجميل " أحيتها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

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 سهرة طرب بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا على المسرح الكبير
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سهرة طرب بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا على المسرح الكبير
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سهرة طرب بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا على المسرح الكبير
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سهرة طرب بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا على المسرح الكبير
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سهرة طرب بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا على المسرح الكبير
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سهرة طرب بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا على المسرح الكبير
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سهرة طرب بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا على المسرح الكبير
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سهرة طرب بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا على المسرح الكبير
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سهرة طرب بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا على المسرح الكبير
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سهرة طرب بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا على المسرح الكبير
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سهرة طرب بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا على المسرح الكبير
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سهرة طرب بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا على المسرح الكبير
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سهرة طرب بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا على المسرح الكبير

فعلى المسرح الكبير الذى علق لافتة كامل العدد نجحت النجمة ريهام عبد الحكيم في ملامسة الوجدان وأستعادت ذكريات أعمال مجموعة من مؤلفات الطرب التى شكلت أجزاء من ملامح فن الغناء العربى إلي جانب عدد من أعمالها الخاصة وتفاعل معها الحضور، وبقدراتها الصوتية المميزة تغنت بـ ميدلي بليغ حمدي، مستنياك، تمر حنة، نسم علينا الهوي، كان ياما كان، خاتم سليمان، سهر الليالي، للصبر حدود، جاي علي بالي أما براوة وفيها حاجة حلوة.

 

قبلها أكد نجوم الأوبرا للموسيقى العربية حسام حسني، أجفان ومؤمن خليل امكاناتهم الفنية ومهاراتهم فى أداء كافة المقامات الطربية والتى شملت عدد من الأعمال المميزة كان منها الناس المغرمين، سلامات يا حبايب، عايز جواباتك، بكره يا حبيبي، فاتت جنبنا، كما عزفت الفرقة موسيقي من غير ليه.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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