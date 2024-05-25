حجاج عبد العظيم لـ "دوت الخليج الفني": أحب العمل مع محمد إمام لأنه يقدر المواهب التي تشاركه في العمل.. وهذه شخصيتي في "اللعب مع العيال" (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم -

تمكن الفنان حجاج عبد العظيم من إعادة الحياة إلى الشاشات المصرية بأدواره المتميزة والمتنوعة.

ما يميز حجاج عبد العظيم عن غيره هو قدرته الفائقة على التجسيد الحقيقي للشخصيات التي يؤديها، حيث ينجح في إذابة ذاته تمامًا داخل الدور ليصبح الشخصية نفسها.

هذه المهارة التمثيلية الاستثنائية جعلته محط أنظار النقاد والجمهور على حد سواء.

ما يميز حجاج عبد العظيم أيضًا هو تواضعه وانخراطه الحقيقي في أدواره، حيث ينسى الجمهور أنه ممثل ويرون الشخصية التي يجسدها فقط. هذه الصفات جعلته محبوبًا لدى الجمهور وأحد نجوم الجيل الجديد للسينما والدراما المصرية.

وأجرى دوت الخليج الفني مقابلة حصرية مع النجم حجاج عبد العظيم ليكشف لنا عن تفاصيل فيلمه الجديد اللعب مع العيال، وسر الكيمياء التي تجمعه بمحمد إمام، ورأيه بالأدوار الثانوية وغيرها من الأمور.



إليك نص المقابلة



ما سر الكيمياء التي جمعتك بـ محمد إمام وكيفية الكواليس بفيلم "اللعب مع العيال"؟

التعاون مع محمد إمام شئ جميل جدا، انا تعاونت معه بأكثر من عمل أبرزهم:دلع بنات، وعمهم، خطوط حمراء والنمر، وآخرهم مسلسل كوبرا،

وطالما محمد شغال وشاور عليا، واتفق مع الجهة الإنتاجية والمخرج، وأنا سعيد بالتعاون معاه ولاني حابب شغلي دايما، وملتزم جدا وبعمل الشخصية كويس، وأنا شايف محمد بيقدر الطاقات والمواهب الفنية اللي بتشارك معاه العمل، بخلاف إنه متربي تربية فنية، وبحب اشتغل معاه دايما وبنخلق جو من المرح، والسعادة إذا كان الموقف مناسب لذلك،



ما الدور الذي تجسده من خلال فيلم "اللعب مع العيال" ؟

أجسد دور والد محمد إمام، ومن المفترض لدينا أن يكونوا هناك سنتر تعليمي، للدروس الخصوصية، وعادة ما نشاهد مسميات غربية موجودة على الحيطان (صاروخ الكيمياء، عبقري الرياضيات، وغيرها)، ومحمد إمام يرفض هذا المكان،ومن المفترض أن يتزوج بنت عمته، وبالتالي هو هرب من النار بتاعة الجوازة، وذهب لمكان ثاني علشان يمارس فيه التعليم، فهرب من جنة أقاربه وراح لنار تانية، وأنا لا أستطيع أن أحرق الأحداث، ولكن يوجد مفارقات، الكوميدية يحكمها بهذا العمل.

معظم الأدوار الثانية تحقق النجومية مقارنة بأدوار البطولة.. هل الجمهور أصبح لديه وعى لتقييم الممثل الجيد والسيئ، وكيف تبرر انتشار تلك الظاهرة؟

لا يوجد شئ اسمه دور بطل ودور مساعد ودور مشهدين، ولكن فيه شئ اسمه ممثل كبير، وممثل صغير، ممثل بيفهم الحالة يذهب ليأديها، ولا يقل شأن أو قيمة عن دور النجم أو بطل العمل لأن كله بيكمل بعض، لأن المفروض بطل العمل بيمر بمواقف كثير جدا، وبدراما وأحداث موجودة وكل حدث يتواجد فيه ممثل أو ممثلة يكونوا جامدين أو فاهمين حالة الشخصية وأبعادها وجغرافيته في مكان الدراما، في الأول أو في المنتصف، ولازم يفهم كويس الشخصية التي يقدمها يعمل معاها إيه، وريأكشاناته وغيرها من الأمور،



لا يشغلني النجومية، بل يشغلني نوعية الدور وأنا بحب دايما أن يكون هناك مباراة بيني وبين الشخصية التي ألعبها، ولا بد من الشخص يحب الشخصية الذي يجسدها وأفضل أن ينظر إليها من ناحية الكيف وليس الكم،والجمهور أصبح لديه وعي وهناك ممثلين اشتهروا بمجرد ظهورهم بعرض مشهد أو أفيه في الفيلم فاشتهر نتيجة تأثيره على الجمهور، والجمهور أصبح واعي ومتفاهم جدا،

ما دام فيه مشاهد متابع ذاهب ليشاهد هذا الفيلم، أو هذا المسلسل فهذا يعتبر ناقد وفنان وممثل ومخرج ويعتبر عامل إضاءة، أحيانا الجمهور يكتشف الراكور خطأ، واحنا في جو نقد جامد جدا، ولازم الجمهور يكون فاهم وواعي وبيقدر النجم الذي يشتغل هذا العمل.



هل تفضل الأدوار الدرامية التي تتطلب تحليل عميق للشخصية وتجسيدها أم الأدوار الكوميدية التي تهدف إلى إضحاك الجمهور؟ ولماذا؟

على حسب طبيعة الدور الذي أقوم بترشيحه، لو الدور متطلب منى ضحك والكاتب تأسيس ضحك فلازم نعلي الضحك من خلال أفيه، بموقف أو ريأكشن، بينما لو الدور أو الكاتب متواجد فيه مشهد حزين لازم الممثل يستوعب الحالة التي يقدمها صح بكونه عيونه مليئة بالدموع وغيرها من الأمور، ومن المفترض أن يكون الممثل على دراية ووعي بما يقدمه، وماينفعش أقدم أفيه في مشهد فيه مآساة، فلازم الممثل يستوعب الورق الذي أمامه ويعرف هيقدم إيه.



هل تعتقد أن الفنان يجب أن يتحمل المسؤولية الاجتماعية وأن يُعبّر عن القضايا السياسية والاجتماعية من خلال أدواره؟



نعم بالطبع، لأن فنان مسؤول مسؤلية كاملة عن التوجيهات الاجتماعية عن الصلاح الاجتماعي وعن محاربة الفساد وغيرها من الأمور، لازم يكون عامل جزئي وكلي لتقديم الشئ الخاطئ، بحيث لو هناك أشياء خاطئة لا بد أن يبرز ها ويواعي الناس، أما إذا فعل شئ صحيح لازم يوضحها نتيجة اللي يعمل صح المكافأة هتكون ايه، ولازم يكون عضو مؤسس، في كيان بلده، ويعتبر أنه يعتلي ممبر مثل الواعظ الذي يرشد الصح أو الخطأ، ولازم نتخذ الصح قدوة ومنارة للبلد، ولازم يوجد فيه توعية.



كيف تنظر إلى دور الفنان في إثارة النقاش المجتمعي حول القضايا الحساسة من خلال أعماله الفنية؟

بالنسبة لمناقشة الفنان حول القضايا الحساسة للمجتمع، لا بد أن يكون فاهم وعلى دراسة كافية للموضوع اللي هو اتحط فيه اللي يلعب الدور، حتى لا يأخذ معلوماته من مصدر هاش أو ضد لبلده أو مصدر ضد حكومته، لازم يكون فاهم الوضع شكله ايه علشان يقدر يتكلم فيه صح لكي لا ينقل وجهة نظر أشخاص مغرضة لهدم بلده، فابالتالي لازم يكون الحالة شكلها ايه لكي يستطيع أن يقدم الدور بشكل مقتنع.