محمد الصاوي: أحمد بدير أهداني عمرة لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان محمد الصاوي أنه لا يستطيع نسيان الدور الذي قام به الفنان أحمد بدير في حياته الشخصية فهو من المقربين له على الصعيد الشخصي.

وكشف محمد الصاوي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن الفنان أحمد بدير أهداه وأسرته عمره بعد وفاة نجله مباشرة دون أن يعرف من أهداه هذه العمرة.

وأشار محمد الصاوي أنه اكتشف بالصدفة بعد مرور عام على العمرة أن أحمد بدير هو صاحب هذه الهدية الغالية وأنه أراد بذلك إخراجه من الحالة النفسية التي كان يعيشها بعد وفاة نجله.



آخر أعمال محمد الصاوي

يذكر أن آخر أعمال محمد الصاوي مشاركته في مسلسل بين السطور كضيف شرف في دور والد الإعلامية يرصد العمل حياة الإعلامية هند سالم، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الاخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الامور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماض اعتقدت أنها تجاوزته، فتبدأ الأسرار بالتكشف لتهدد ليس مستقبلها المهني فحسب بل زواجها أيضًا.

أبطال مسلسل بين السطور

يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سردوإخراج وائل فرج.

مواعيد برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة الجمعة من كل أسبوع 8 مساءً تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

