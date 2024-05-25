محمد الصاوي: أنا صاحب شخصية العمدة الآلي مع عبد المنعم مدبولي

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان محمد الصاوي أنه صاحب شخصية العمدة الآلي التي ظهرت مع الممثل الكبير عبد المنعم مدبولي في فوازير جده عبده.

وأشار الفنان محمد الصاوي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة ان الفنان عبد المنعم مدبولي منحه شخصية أخرى وهي عوكل في تلك الفوازير تعويضًا له لأنه ظل طيلة 30 حلقة يظهر متخفيًا في الإنسان الآلي.

وعن أهم ما يميز شخصية الراحل عبد المنعم مدبولي قال الفنان محمد الصاوي أنه كان يعشق الضحك والابتسامة وحب الآخرين لدرجة أنه كان عندما يوجد تكريم في احدى الدول يصطحبه معه في هذا التكريم.

آخر أعمال محمد الصاوي

يذكر أن آخر أعمال محمد الصاوي مشاركته في مسلسل بين السطور كضيف شرف في دور والد الإعلامية يرصد العمل حياة الإعلامية هند سالم، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الاخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الامور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماض اعتقدت أنها تجاوزته، فتبدأ الأسرار بالتكشف لتهدد ليس مستقبلها المهني فحسب بل زواجها أيضًا.

أبطال مسلسل بين السطور

يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

مواعيد برنامج بالخط العريض

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة الجمعة من كل أسبوع 8 مساءً تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.